لأول مرة.. زيارة افتراضية لمقبرة توت عنخ آمون بمركز زوار منطقة وادى الملوك

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة عرض زيارة افتراضى لمقبرة الملك توت عنخ آمون وقت اكتشافها عام 1922 ولجميع الأثاث والقطع التى كانت تحتويها حينها.





ويقدم العرض الافتراضى بمركز زوار منطقة وادى الملوك بالأقصر، وباستخدام نظارات من نوع Meta Quest 2 المتطورة، وبالتعاون مع إحدى الشركات المصرية والأجنبية الخاصة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، أنه تم وضع مجموعة من هذه النظارات بمركز زوار وادى الملوك بالأقصر، لافتا إلى أن هذه التجربة لاقت تجاوبا وتفاعلا كبيرا اليوم من معظم الزائرين من المصريين والسائحين.

وأضاف أن التجربة تأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجية الحديثة والمتطورة فى عرض وإتاحة المواقع الأثرية والمتاحف فى مصر، وتحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين بها.

جاء ذلك فى إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.