لأول مرة.. زيارة افتراضية لمقبرة توت عنخ آمون بمركز زوار منطقة وادى الملوك

ويقدم العرض الافتراضى بمركز زوار منطقة وادى الملوك بالأقصر، وباستخدام نظارات من نوع Meta Quest 2 المتطورة، وبالتعاون مع إحدى الشركات المصرية والأجنبية الخاصة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، أنه تم وضع مجموعة من هذه النظارات بمركز زوار وادى الملوك بالأقصر، لافتا إلى أن هذه التجربة لاقت تجاوبا وتفاعلا كبيرا اليوم من معظم الزائرين من المصريين والسائحين.
وأضاف أن التجربة تأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجية الحديثة والمتطورة فى عرض وإتاحة المواقع الأثرية والمتاحف فى مصر، وتحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين بها.
جاء ذلك فى إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.
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