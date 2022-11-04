قناة السويس تشارك فى قمة المناخ بجلسة نقاشية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مشاركة الهيئة فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP_27" من خلال تنظيم جلسة نقاشية مهمة بالمنطقة الخضراء تحت عنوان "الدور الرائد لقناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية الصديقة للبيئة"، وذلك يوم الجمعة المقبل.





وذكرت هيئة قناة السويس- فى بيان اليوم الجمعة- أن الجلسة النقاشية سيشارك فيها رئيس الهيئة ومجموعة من الشخصيات الفاعلة فى المجتمع الملاحى الدولى، وصناع القرار بالمنظمات البحرية الدولية والخطوط الملاحية الكبرى تضم الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية جاى بلاتن، ورئيس قطاع البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية "IMO" أرسينيو دومينجيز، ونائب رئيس مجموعة "أى بى موللر ميرسك" لشؤون قطاع إزالة الكربون مرتن بو كريستيانسن، ونائب رئيس المكتب الأمريكى للملاحة لشئون الاستدامة العالمية جورجيوس بليفراكس، ويدير الجلسة الإعلامى والمحامى الدولى خالد أبو بكر المستشار القانونى لهيئة قناة السويس.

وأضافت أن النقاش يدور حول مجموعة من المحاور الرئيسية أبرزها الوقوف على التحديات البيئية التى تواجه صناعة النقل البحرى، ومناقشة الدور الرائد لقناة السويس وما تطرحه من فرص واعدة لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام، بما يتماشى مع الدعوات التى تتبناها المنظمة البحرية الدولية "IMO" والإجراءات المستقبلية المقرر اتخاذها لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مخاطر التغير المناخى، فضلا عن طرح الرؤى المختلفة لكيفية الاستفادة من تطور تكنولوجيا بناء السفن فى بناء أجيال جديدة من السفن تتوافق مع المعايير البيئية السليمة.

وتستهدف فعالية قناة السويس تدعيم أواصر التعاون مع جميع الجهات الفاعلة فى صناعة النقل البحرى، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول كيفية مواجهة التحديات البيئية، ووضع إطار عمل لضمان مستقبل مستدام لصناعة النقل البحرى.