جلسة خاصة للحوار الإسلامى المسيحى بحضور الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان

جدة - نرمين السيد - يستعرض كبار رجال الدين بالكنيسة الكاثوليكية بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية القضايا والتحديات العالمية التى تواجه البشرية فى القرن الواحد والعشرين ودور قادة وزعماء الأديان فى مواجهتها.





ويشهد اجتماع مجلس حكماء المسلمين وفق بيان اليوم، فى مملكة البحرين نقاشا مهما وحوارا مباشرا بين أعضاء المجلس والقادة الدينيين بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس لمناقشة رؤيتَهم حول آليات مواجهة أبرز القضايا والتَّحديات العالمية التى يأتى فى مقدمتها قضايا المناخ، والتأثيرات السلبيَّة للتغيرات المناخية على حياة الناس، ودور قادة ورموز الأديان فى معالجة هذه الظاهرة، وتأثير ذلك على الغذاء والمياه، بما ينذر بكوارث إنسانية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الاسلامى المسيحى من أجل الأخوة الإنسانية.

ويقدم حكماء المسلمين وقادة الكنيسة الكاثوليكية بهذا الحوار نموذجا لما يمكن أن تكون عليه العلاقة بين قادة وأتباع الأديان المختلفة، والدور الذى يمكن أن يقوم به قادة وزعماء الأديان فى مواجهة تحديات العصر من خلال تقديم خطوات جادة وحلول عمليَّة وواقعية لهذه التحديات من منظور دينى وشرعى يسهم فى التخفيف من آثار هذه الأزمات التى تواجه البشرية.