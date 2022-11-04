بسيطة بس هتفرق على الخريطة.. حملة لـ قومى المرأة بالتزامن مع COP27

جدة - نرمين السيد - يطلق المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر حملة إعلامية جديدة خلال شهر نوفمبر الجارى تحت عنوان "بسيطة بس هتفرق على الخريطة" حول الاستدامة البيئية وتغيير المناخ، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعى بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ من 6-18 نوفمبر الحالى.





تتضمن الحملة مجموعة من الرسائل حول الدور الرئيسى للمرأة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك بأفكار بسيطة تصلح للتطبيق على كافة المستويات، كونها المحرك الرئيسى لتعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة. يذكر أن الفنانة نيللى كريم والفنان أحمد أمين، قاما بدعم الحملة من خلال مشاركتهما بالأداء الصوتى إيمانًا منهما بأهمية الدور القيادى للمرأة ودور المجتمع فى مواجهة أزمة تغير المناخ. تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ ولتنفيذ ماجاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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