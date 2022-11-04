أخلاقنا الجميلة.. القناعة كنز لا تخسره (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" تنفذ على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل والقناعة بما كتبه الله.





ومع إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة "أخلاقنا الجميلة"، يرصد هذا الإنفوجراف أهمية القناعة فى حياة الإنسان. والقناعة هى الرضا بما قسم الله ولو كان قليلا، فقد قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.

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