المستشفيات التعليمية تعلن أول حركة نيابة لممارسى العلاج الطبيعى المكلفين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الجمعة، أول حركة نيابة مستقلة للمارسى العلاج الطبيعى من المكلفين بوزارة الصحة، بالتخصصات المختلفة للعمل كطبيب مقيم على سبيل الندب للتدريب، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنظمة لذلك، وحسب احتياج مستشفيات ومعاهدالهيئة طبقا للتخصصات التى تمنح درجة الدكتوراة بكليات العلاج الطبيعى، حتى يتسنى لهم الترشح لوظيفة زميل مساعد تعليمى من بين ممارسى العلاج الطبيعى المقيمين.





وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إنه انطلاقا من دور الهيئة الريادى فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، ونجاح الهيئة فى الإعلان عن حركة نيابة مستقلة خاصة بها للأطباء المقيمين بكافة التخصصات الطبية، جاء التفكير فى إصدار حركات نيابة مستقلة للتخصصات غير المدرجة بها، التى تعانى من نقص بالكوادر البشرية، وبدأنا بحركات النيابة لأطباء الأسنان منذ عامين.

وأضاف السودة -فى بيان اليوم- أن الإعلان عن حركة النيابة لممارسى العلاج الطبيعى، يأتى لتوفير كوادر متخصصة فى هذا المجال، قادرة على مواجهة التحديات بعد تدريبهم على أيدى أساتذة متخصصين فى كل التخصصات الطبية المعلنة.

وتابع أنه يشترط أن يكون المتقدم مكلف بأحد الجهات بوزارة الصحة، ولم يمض على تاريخ استلامه التكليف أكثر من عامين، على أن تكون مدة النيابة 5 سنوات على سبيل الندب للتدريب من الجهة المكلف بها، طبقا للاحتياجات والأماكن المتاحة بوحدات الهيئة.

وواصل أنه يشترط أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد جدا) وتقدير مادة التخصص (جيد جدا)، ويمكن للمتقدم خلال فترة النيابة الترشح لدراسة الماجستير فى تخصص النيابة، ويجوز مد فترة النيابة لمدة عام بحد أقصى فى حالة عدم حصوله على الماجستير.

وبدوره قال الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، إن التخصصات المطلوبة هى العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، الجراحة العامة، الباطنة، النساء والتوليد، العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية، ويمكن للمتقدم اختيار التخصص طبقا للشروط المعلنة واحتياجات وحدات الهيئة من هذه التخصصات.

ومن جهته أشار الدكتور باسم خليفة، منسق العلاج الطبيعى بالهيئة، إلى فتح باب التقديم اعتبارا من يوم الأحد 6 / 11 ولمدة شهر طبقا للجداول المعلنة، على موقع الهيئة وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى، وتخصيص الأسبوع الأول للحاصلين على مجموع 95% فأكثر، والأسبوع الثانى للحاصلين على مجموع من 85 وحتى 95%، والأسبوع الثالث للحاصلين على تقدير عام جيد جدا لأقل من 85%، أما الأسبوع الرابع فيكون للمتخلفين عن التقدم بجميع المراحل وينتهى فى 1 / 12 / 2022، على أن يتم التقدم بمقر رئاسة الهيئة بشارع القصر العينى بالقاهرة.