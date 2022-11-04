شيخ الأزهر يؤدى صلاة الجمعة مع ملك البحرين بجامع قصر الصخير (صور)

جدة - نرمين السيد - أدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، صلاة الجمعة، فى جامع قصر الصخير بالبحرين، بصحبة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وعدد من الوزراء والشخصيات والقيادات الدينية البارزة، وذلك على هامش مشاركة فضيلته فى ملتقى البحرين للحوار، بعنوان: "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى".





وكان فضيلة الإمام الأكبر، قد التقى صباح اليوم الجمعة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث توجهوا معا إلى ساحة الشهيد لزراعة "نخلة" لتوجيه أنظار العالم إلى خطورة قضية التغيرات المناخية؛ ثم ألقى جلالة ملك البحرين كلمته فى ختام جلسات ملتقى البحرين للحوار، عقبتها كلمة لفضيلة الإمام الأكبر، وكلمة لبابا الفاتيكان.



وقال فضيلة الإمام الأكبر إننا لدينا اليوم نظرية شرقية إسلامية، بديلة لنظرية «صراع الحضارات» تسمى بنظرية: «التعارف الحضارى»، حظيت فى الآونة الأخيرة باهتمام فريق من المفكرين والباحثين المتميزين، وقدموها كرد فعل مناقض لنظرية «الصراع الحضارى»، وهى تعنى الانفتاح على الآخر، وتعرف كل من الطرفين على الطرف الآخر فى إطار من التعاون وتبادل المنافع، وتمكين الإنسان من أداء الأمانة التى ائتمنه الله عليها، وهى: إعمار الأرض ومسؤوليته عن إصلاحها وعدم الإفساد فيها بأية صورة من صور الفساد.

وأوضح شيخ الأزهر خلال كلمته بملتقى البحرين للحوار بحضور جلالة ملك البحرين وبابا الفاتيكان، أن هذه النظرية تستند إلى كلمة «التعارف» الواردة فى القرآن الكريم، كما تستند فى إطارها الكلى إلى أصول قرآنية ثلاثة.

وبين شيخ الأزهر أن الأصل الأول هو أن الله تعالى خلق عباده مختلفين فى العرق واللون واللغة والدين، وخصائص أخرى غيرها، وأنهم سيبقون مختلفين فى هذه الخصائص إلى آخر لحظة فى عمر هذا الكون: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين).