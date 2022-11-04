وسائل ذكية ومدرج طائرات وطرق.. النقل تنهى استعداداتها لمؤتمر المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه تم إعداد وتجهيز 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، حيث وصلت الحافلات بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم وصول 140 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ وتركيب الهوية البصرية.

كما تم بدء التشغيل التجريبى لهذه المنظومة على أرض الواقع بمدينة شرم الشيخ اعتبارا من 15 سبتمبر 2022، وتم تجهيز الزى الموحد لجميع السائقين وتم إعداد الدورات التدريبية لجميع العاملين بمنظومة النقل بالمؤتمر، كما تم توقيع وتفعيل بروتوكول مع شركـة غــاز تـك لإعادة ملء الحافلات أثناء فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ.

وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكى، فقد تم الانتهاء من منظومة أجهزة قراءة الكُـود المشفـر داخـل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتى النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفـر للراكـب، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طـــــول المســـارات لتوطيـد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.

كما تم الانتهاء من محطة الشحن للأتوبيسات الكهربائية بنسبة تصل إلى 100%، حيث تم تركيب جميع المظلات والشواحن والمحولات وتركيب الموزع الرئيسى واختباره، وتم اطلاق التيار واختبار جميع الشواحن الكهربائية للحافلات بمدينة شرم الشيخ بنجاح.

وتم الانتهاء من تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات منها 11 بساحات الانتظار، و7 بمحطات الوقود، تحتوى على 116 نقطة شحن وحول موقف السيارات الكهربائية.

كما تم وصول 150 سيارة كهربائية من إحدى الشركات الوطنية، وتم إنهاء جميع الإجراءات الجمركية وجار دفعها إلى مدينة شرم الشيـخ.

ونجحت وزارة النقل فى تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضرى الذكى الأخضر المستدام بالكامل فى خمسة أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وهو ما دفع لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة لتوجيه الشكر لوزارة النقل على منظومة النقل وكافة عناصرها.

من جانبها طورت كل من الشركة القابضة للطرق والكبارى والشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التابعة لوزارة النقل، مدرج الطائرات L04 – 22 بطول 3081 متر وعرض 45 متر باستخدام أحدث تكنولوجيا صيانة الرصف صديقة البيئة التى ساهمت فى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 76% وترشيد استهلاك الطاقة والوقود بنسبة 73%.

كما تم تجهيز المطار فى أبهى صوره لاستقبال زعماء ووفود الدول المشاركة بالمؤتمر والوفود السياحية التى تتوافد على المدينة على مدار العام، كما قامت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق برفع كفاءة عدد من قطاعات طريق شرم الشيخ - دهب المزدوج الذى يبلغ طوله 80 كم باستخدام التقنيات الحديثة مثل FDR و CIR والميكرسيرفس.