المؤسسات الإعلامية الدولية تصل شرم الشيخ لمتابعة مؤتمر المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحظى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، باهتمام عالمى واسع من وسائل الإعلام الدولية من مختلف قارات العالم وبكل اللغات.





وصرح الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة، بأن الترتيبات قد اكتملت لتوفير كل التسهيلات للصحفيين والإعلاميين الذين سوف ينقلون هذا الحدث الكبير إلى العالم، إضافة إلى المركز الصحفى العالمى الذى أقامته هيئة الاستعلامات بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، والوزارات والجهات المعنية.

وقال رشوان إن أعداداً كبيرة من الإعلاميين ومراسلى وكالات الأنباء والصحف والمواقع وقنوات التليفزيون قد سجلوا لتغطية المؤتمر ووصل معظمهم إلى شرم الشيخ بالفعل، من بينهم نحو 2800 صحفى ومراسل ومصور يمثلون نحو 450 وسيلة إعلامية من أنحاء العالم كزائرين لمصر من أجل تغطية المؤتمر، إضافة إلى نحو 50 وسيلة إعلامية يمثلها نحو 300 صحفى ومراسل من المكاتب الموجودة بمصر والمعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات كممثلين للمؤسسات الإعلامية الأجنبية.

وتابع: هذا فضلاً عن الوفود الإعلامية من مصورين ومذيعين وصحفيين تتضمنهم الوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمر، مشيراً إلى أن هذه الأعداد لا تشمل مايزيد عن 500 صحفى وإعلامى ومصور من مصر سجلوا بالفعل مشاركتهم فى تغطية المؤتمر، يمثلون عشرات من وسائل الإعلام المصرية.