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وصرح الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة، بأن الترتيبات قد اكتملت لتوفير كل التسهيلات للصحفيين والإعلاميين الذين سوف ينقلون هذا الحدث الكبير إلى العالم، إضافة إلى المركز الصحفى العالمى الذى أقامته هيئة الاستعلامات بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، والوزارات والجهات المعنية.
وقال رشوان إن أعداداً كبيرة من الإعلاميين ومراسلى وكالات الأنباء والصحف والمواقع وقنوات التليفزيون قد سجلوا لتغطية المؤتمر ووصل معظمهم إلى شرم الشيخ بالفعل، من بينهم نحو 2800 صحفى ومراسل ومصور يمثلون نحو 450 وسيلة إعلامية من أنحاء العالم كزائرين لمصر من أجل تغطية المؤتمر، إضافة إلى نحو 50 وسيلة إعلامية يمثلها نحو 300 صحفى ومراسل من المكاتب الموجودة بمصر والمعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات كممثلين للمؤسسات الإعلامية الأجنبية.
وتابع: هذا فضلاً عن الوفود الإعلامية من مصورين ومذيعين وصحفيين تتضمنهم الوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمر، مشيراً إلى أن هذه الأعداد لا تشمل مايزيد عن 500 صحفى وإعلامى ومصور من مصر سجلوا بالفعل مشاركتهم فى تغطية المؤتمر، يمثلون عشرات من وسائل الإعلام المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المؤسسات الإعلامية الدولية تصل شرم الشيخ لمتابعة مؤتمر المناخ (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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