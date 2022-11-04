«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحان الطلاب المصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وجاءت الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحان كالتالى:

- تطبيقا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، يشترط للتقدم للامتحان ألا يقل سن الطالب عن 5 سنوات ونصف ولو بيوم واحد فى أول أكتوبر من العام الحالى 2022 بالنسبة للصف الأول الابتدائى.

- الطلاب الناجحون بالصفوف الأول والثانى الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى، والأول والثانى والثالث الإعدادى، والأول الثانوى بمدارس جمهورية مصر العربية، أو مدارس المسار المصرى، على أن يرسل الطالب بيان النجاح لآخر صف دراسى حصل عليه معتمد من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها أو المكتب الثقافى أو السفارة فى حالة شهادة مدارس المسار المصرى.

- الطلاب الناجحون فى امتحانات أبناؤنا فى الخارج من الصف الاول الابتدائى حتى الصف الأول الثانوى.

- الطلاب الناجحون فى امتحان النقل من صف دراسى فى دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بها بمثيلاتها فى جمهورية مصر العربية، مصدق عليها من وزارتى التربية والتعليم والخارجية فى الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقا عليها من سفارة جمهورية مصر العربية فى تلك الدولة.

- الطلاب الناجحون المحولون من الأزهر الشريف من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.

- غير مسمح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم للامتحان فى جميع المواد على نظام أبناؤنا فى الخارج، لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التى تدرس داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى فى جميع المواد تحت إشراف:

1- الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان، على أن يقوم الطالب بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى فى جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شؤون الطلاب والامتحانات، بالإضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للامتحان على نظام أبناؤنا فى الخارج؛ تطبيقا للقرار الوزارى 139 لسنة 2013 والقرار 284 لسنة 2014.

2- الامتحان الذى يتم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات أبناؤنا فى الخارج.

- يسمح لطلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمدارس الدولية بأداء الامتحان فى المواد القومية (عن طريق تقديم ملف الأنشطة باللغة العربية)، ومواد (اللغة العربية - التربية الدينية- الدراسات الاجتماعية)، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى، ومواد (اللغة العريبة - التربية الدينية - التاريخ0 الجغرافيا- التربية الوطنية) للصف الأول الثانوى، أما الصف الثانى الثانوى فيؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مواد (اللغة العربية- التربية الدينية - التاريخ- الجغرافيا- المواطنة وحقوق الإنسان) ويؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مواد (اللغة العربية - التربية الدينية- المواطنة وحقوق الإنسان).

مع العلم بأنها مواد نجاح ورسوب، ويشترط عند التقدم لأداء الامتحان فى المواد القومية إحضار أصل بيان قيد فى الصف المتقدم له الطالب من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها فى الخارج، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسى حاصل عليه الطالب وأصل بيان نجاح فى المواد القومية فى آخر صف دراسى معتمد من الإدارة التعليمية.

امتحانات أبناؤنا فى الخارج

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم للامتحانات إلكترونيا، أمام الطلاب المصريين المتواجدين فى الخارج، اعتبارا من أول نوفمبر الجارى.

وفى سبتمبر الماضى، أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا وزاريا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2013، بشأن تنظيم امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 461 لسنة 2015.

وينص القرار على: تعقد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" إلكترونيا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية بجميع دول العالم، طبقا لأحكام قانون التعليم وتعديلاته وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات فى أى دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسى بها، وتعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين اعتبارا من العام الدراسى 2022/ 2023، ويعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وبحسب كتيب تعليمات إجراءات وشروط تقدم الطلاب المصريين بالخارج لامتحانات عام 2022/ 2023، تعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من يوم السبت الموافق 14/1/2023 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 13/5/2023، أما امتحانات الدور الثانى فتبدأ يوم السبت الموافق 8/7/2023، وذلك طبقا للجداول التى تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتى يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.