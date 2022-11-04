انطلاق منتدى الأقصر للمناخ لمناقشة بناء وتمويل نظم جديدة للطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - انطلق منتدى الأقصر اليوم الجمعة، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ونخبة من البرلمانيين المصريين والأجانب، بالتعاون مع برلمانات البلدان الإفريقية وبدعم من المفوضية الأوروبية، وذلك كفاعلية تمهيدية لقمة المناخ coup27 المقرر انطلاقها بمدينة شرم الشيخ الأحد المقبل.





ويأتى منتدى الأقصر بتنظيم مشترك ما بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيد) وبرلمان المناخ الدولى بهدف بناء حوار مستدام بين صناديق التمويل والقطاع الخاص والمشرعين من البرلمانات المختلفة. يناقش المنتدى فى الأساس الإجابة على السؤال المحورى: كيف نستطيع بناء وتمويل نظم جديدة للطاقة النظيفة لكل شخص على كوكب الأرض بشكل سريع لتجنب الانهيار المناخى؟ تركز النقاشات على "التهديدات المناخية، الطاقة المتجددة على نطاق واحد، وضع نظام جديد لتجارة الطاقة المتجددة بين الدول، الوصول للطاقة، الطهى النظيف" ومواضيع أخرى خاصة بعلاقة "الطاقة بالجنسانية، تمويل المناخ والانتقالات المستدامة". ويعقد المنتدى بفندق هيلتون الأقصر حتى 6 نوفمبر 2021.

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