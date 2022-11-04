ضمن «كلنا واحد».. يوم توعوى لطلائع المناطق الحضارية بإدارة الحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - استجابت وزارة الداخلية، لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة، الذى أقيم بأكاديمية الشرطة، استمرارا للدور المجتمعى للوزارة تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة.





واضطلعت الوزارة، بتنظيم يوم لعدد من الطلبة والطالبات قاطنى بدائل العشوائيات "الأسمرات وأهالينا بالقاهرة" وأسرهم بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، بما يعزز قيم الولاء والانتماء وتأكيدا على مساهمة الوزارة فى إعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.

وتضمن البرنامج، عقد لقاء توعوى تناول دور أجهزة الحماية المدنية فى حماية المجتمع ومجالات العمل بها، والتلقين بأرقام الطوارئ، وكذا لقاء تثقيفى عن أهمية البيئة ومقومات الحفاظ عليها والدور الأمنى فى التكامل مع جهود الدولة فى حماية البيئة من أخطار التلوث.

وجرى خلال اللقائين، فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الطلائع بما حقق تعظيم أوجه الاستفادة من تلك الفاعلية لهم.

وجرى تنظيم جولة تفقدية للطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية، ومشاهدة عدد من العروض التدريبية حول (إنقاذ شخص أوشك على الغرق- الغوص وإنتشال شخص غريق – إجراء عدد من العروض تحت الماء ومشاهدتها من خلال غرفة المراقبة بحمام السباحة).

كما جرى استعراض الأجهزة والمعدات الحديثة فى الإنقاذ.

يأتى ذلك ترجمة لاستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى تعميق أواصل التكامل بين جهاز الشرطة وفئات المجتمع، وإدراكا لأهمية بناء الإنسان المصرى من خلال تنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى.

وفى نهاية الاحتفالية جرى توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الطلبة والطالبات، ما لاقى كل الترحيب والتقدير منهم على الدور المجتمعى الذى تضطلع به وزارة الداخلية تجاههم.