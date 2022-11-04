سفراء الدول الأجنبية يزورون مقبرة الملك توت عنخ آمون (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة السياحة والآثارن اليوم، زيارة لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر، رافق خلالها عالم الآثار الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا والمكسيك وكرواتيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وتشيلى وسنغافورة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمستشار الثقافى الكندى، وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، وعدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب من عدد من الدول ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية.





جاء ذلك فى إطار فعاليات احتفال وزارة السياحة والآثار بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والتى تنظمها بمحافظة الأقصر على مدار اليوم.

وخلال الزيارة، تقديم معلومات للزوار عن المقبرة وتاريخ اكتشافها وما تحتويه من كنوز، وأبرز الدراسات التى تمت على موميائه لمعرفة سبب وفاته.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كاملة 4 نوفمبر 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر، وكان الملك توت عنخ آمون أحد أبرز ملوك مصر القديمة على مر العصور ولا تزال كنوزه الأثرية تجذب أنظار العالم حول العالم والتى من المقرر أن يتم عرضها كاملة بالمتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه.

وتجدر الإشارة أنه بهذه المناسبة، كان قد وافق المجلس الأعلى للآثار على السماح بدخول المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين لجميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس، مجانًا، يوم 23 نوفمبر الجارى، ماعدا مقابر توت عنخ آمون وستى الأول ورمسيس السادس ونفرتارى بالأقصر، وأهرامات الجيزة من الداخل، وذلك على مدار مواعيد العمل الرسمية.