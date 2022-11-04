شروط وضوابط التقدم لامتحان الصفين الأول والثانى الثانوى (منازل)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن هذا يأتى فى إطار مصلحة الطلاب ومراعاة الصالح العام، مشيرة إلى أنه يتم السماح بالتقدم لامتحانات النقل للصف الأول والثانى الثانوى العام من الخارج على نظام المنازل، حسب التوزيع الجغرافى وبعد موافقة الإدارة التعليمية بأقرب مدرسة ثانوى عام رسمى فقط لمحل إقامة الطالب.

أولا: تعليمات عامة

الطالب الراسب عامين بصفوف النقل يؤدى الامتحان من الخارج (منازل) بذات الصف الراسب فيه بمدرسته التى رسب فيها، وفى حالة نجاحه فى العام التالى مباشرة يتم إعادة قيده كطالب منتظم، مع الالتزام بسنوات البقاء بالمرحلة الثانوية وسن المرحلة الثانوية.

الطالب الذى أدى الامتحان بأحد الصفوف على نظام المنازل بسبب تجاوزه نسبة الغياب ولم يعيد قيده فور الفصل، يستمر تقدمه على نظام المنازل يستمر تقدمه على نظام المنازل حتى نهاية المرحلة.

الطالب الراسب فى مرحلة أولى (نظام المرحلتين) عام 2013 وما قبلها، يحق له التقدم للصف الثانى الثانوى نظام حديث (نقل) على نظام المنازل، ويستمر منازل حتى نهاية المرحلة.

الطالب الناجح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو الذى استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها، لا يحق له التقدم للامتحان مرة أخرى.

يتم أخذ إقرار على الطالب وولى أمره، بعدم حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من قبل، ولم يستنفذ عدد مرات الرسوب (ثلاث مرات) بالنسبة لنظام المرحلتين، وأربع مرات بالنسبة للنظام الحديث.

ثانيا: الفئات المسموح لها بدخول الامتحان

الصف الأول الثانوى

الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية عام 2022 وما قبلها.

الطالب الراسب عامين متتاليين فى الصف الاول الثانوى، يؤدى الامتحان على نظام المنازل ويحق له إعادة القيد كطالب منتظم فى العام التالى لنجاحه.

الطالب الراسب للمرة الثانية عام 2022 وما قبلها يؤدى الامتحان على نظام المنازل.

الصف الثانى الثانوى

الطالب الناجح بالصف الأول الثانوى منازل يؤدى امتحان الصف الانى الثانوى فى نفس المدرسة.

الطالب الراسب فى الصف الانى الثانوى عامين متتاليين يتقدم من نفس المدرسة التى رسب فيها منازل، ويحق له إعادة القيد كطالب منتظم فى العام التالى لنجاحه.

ثالثا: إجراءات التقدم

يبدأ التقدم من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2022.

يتقدم كل من يرغب فى تأدية امتحان النقل للصف الثانى الثانوى العام من الخارج على نظام المنازل للإدارة التعليمية التابع لها الطالب للموافقة على تقدمه بطلب على النموذج الذى تعده وزارة التربية والتعليم (بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين إلى امتحان النقل أمام المدارس الرسمية) وتطلب المدرسة هذا النموذج من توريدات مديرية التربية والتعليم، ويصرف للطلبة مجانا.

بعد التأكد من سلامة المستندات المقدمة من الطالب التى تبين مدى أحقيته فى التقدم للامتحان يحرر الطالب بخط يده بيانات تحقيق الشخصية ويلصق عليها صورة الطالب وتعتمد وتختم الصورة وتحفظ هذه البطاقة بالمدرسة مع مرفقاتها ولا تسلم للطالب وعلى سكرتير المدرسة صرف بطاقات تحقيق الشخصية من مخازن المديرية مجانا.

تقوم المدرسة بعمل سجل خاص للطلبة المنازل يدون بها بيانات الطلاب من واقع البيانات المدونة فى بطاقة تحقيق الشخصية تحت رقم معين ويدون نفس الرقم على البطاقة.

تقوم المدرسة بإرسال كشف من أصل وصورة موضحا به أسماء الطلاب المتقدمين وإيصال التوريد باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية الدال على تسديد رسم الامتحان إلى إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم فى موعد أقصاد شهر ديسمبر 2022.

رابعا: ملاحظات مهمة

لا يعتد بالصورة الضوئية للمستندات المرفقة.

يطبق القرار الوزارى رقم 191 بتاريخ 9-9-2019، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى العام، ويعمل بما لم يرد فى القرار الوزارى السابق بالقرارات الوزارية الآتية:

القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوى العام.

القرار الوزارى رقم 274 لسنة 2012 بشان نظام الدراسة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام.

القرار الوزارى رقم 324 لسنة 2013.

تطبق القواعد العامة للنجاح والرسوب وفقا للقرارات الوزارية بشأن نظام تقويم الطلاب، كما تطبق القوانين العامة بشأن الطلاب المتخلفين أو المتغيبين عن امتحان نصف العام أو آخر العام الواردة بالقرار الوزارى رقم 191 بتاريخ 9-9-2019 والقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2012 والقرار الوزارى رقم 274 لسنة 2012 والقرار الوزارى رقم 324 لسنة 2013.

يؤدى الطالب الامتحان فى المنهج المقرر فى ذات عام تقدمه للامتحان.

يؤدى طلاب المنازل امتحان الدور الاول بفصليه الدراسيين مع طلاب المدرسة المنتظمين فى المواعيد التى تحددها مديرية التربية والتعليم.

لا يسمح بامتحان الدور الثانى إلا للمتقدمين له فى الدور الأول.

لا يسمح لأى طالب بأداء امتحان الدور الثانى فى مدرسة غير مدرسته الأصلية المتقدم إليها فى الدور الأول مهما كانت الأسباب.

يسدد كل طالب منازل مبلغ وقدره 15 جنيها رسم أداء الامتحان، ومبلغ 285 جنيها مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية وفقا للقرار الوزارى رقم 141 لسنة 2022، بشأن تحديد الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2022/ 2023، وهذا الرسم من الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الأول فقط، وعدم تحصيل أى رسوم عند عقد امتحان الدور الثانى.

الطالب يتقدم منازل من آخر مدرسة كان راسبا فيها أو مفصول منها.

فور ظهور نتيجة الامتحان فى الدور الأول بفصليه الدراسيين، تقوم المدرسة بإرسال كشوف النتيجة لطلاب المنازل لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم.

لا تعتبر النتيجة نهائية إلا بعد اعتمادها ومراجعتها من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمدرسة مسؤولة عن إبلاغ الطالب بنتيجته عقب كل امتحان (فصل دراسى أول- فصل دراسى ثانى- الدور الثانى).

على كل مدرسة عمل إعلان ظاهر بالمدرسة يوضح به شروط وإجراءات التقدم للامتحان (منازل الصف الاول والثانى الثانوى العام).

اللجان الطبية

لا تعقد لجان طبية خاصة للطلاب المرضى بالمستشفيات عدا نزلاء 57357 بناء على القرار الوزارى رقم 258 بتاريخ 30-7-2012، ولكن تعقد اللجان الخاصة للطلاب المرضى بداخل لجنة سير امتحان الطالب طبقا لما يرد بتقرير اللجنة الطبية العامة.