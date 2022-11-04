3000 صحفى وإعلامى ينقلون مؤتمر المناخ إلى العالم بعشرات اللغات

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن انعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، يحظى باهتمام عالمى واسع من وسائل الإعلام الدولية من مختلف قارات العالم وبكل اللغات.





وأشار إلى أن الترتيبات قد اكتملت لتوفير كل التسهيلات للصحفيين والإعلاميين الذين سوف ينقلون هذا الحدث الكبير إلى العالم، إضافة إلى المركز الصحفى العالمى الذى أقامته هيئة الاستعلامات بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، والوزارات والجهات المعنية.

وقال ضياء رشوان إن أعداداً كبيرة من الإعلاميين ومراسلى وكالات الأنباء والصحف والمواقع وقنوات التليفزيون قد سجلوا لتغطية المؤتمر ووصل معظمهم إلى شرم الشيخ بالفعل، من بينهم نحو 2800 صحفى ومراسل ومصور يمثلون نحو 450 وسيلة إعلامية من أنحاء العالم كزائرين لمصر من أجل تغطية المؤتمر، إضافة إلى نحو 50 وسيلة إعلامية يمثلها نحو 300 صحفى ومراسل من المكاتب الموجودة بمصر والمعتمدة لدى الهيئة العامة للاستعلامات كممثلين للمؤسسات الإعلامية الأجنبية، هذا فضلاً عن الوفود الإعلامية من مصورين ومذيعين وصحفيين تتضمنهم الوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمر، مشيراً إلى أن هذه الأعداد لا تشمل مايزيد عن 500 صحفى وإعلامى ومصور من مصر سجلوا بالفعل مشاركتهم فى تغطية المؤتمر، يمثلون عشرات من وسائل الإعلام المصرية.

وأشار ضياء رشوان إلى أن الترتيبات التى وفرتها هيئة الاستعلامات تبدأ من استقبال الإعلاميين بمطارى شرم الشيخ والقاهرة من خلال المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة، وتسهيل الإفراج الجمركى عن المعدات المصاحبة للوفود الصحفية، وإصدار التصاريح التى تسمح لهم بالتصوير وتغطية الحدث العالمى الكبير، وتيسير تنقل الصحفيين وسياراتهم خلال المؤتمر وتوفير بعض المواد الفنية والتجهيزات اللازمة لعملهم داخل المركز الصحفى العالمى الذى تمت إقامته وتجهيزه بالفعل داخل المؤتمر على نحو يسمح لهذا العدد الكبير من الصحفيين بالمتابعة والرصد والقيام بعملهم وإرسال رسائلهم الإعلامية إلى كل أنحاء العالم.

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات: "فى مقدمة هذه الأعداد الكبيرة من وسائل الإعلام التى تتولى نقل وقائع المؤتمر من شرم الشيخ إلى العالم، وكالات الأنباء الدولية الكبرى مثل رويترز والأسوشيتدبرس ووكالة الأنباء الفرنسية ووكالة بلومبرج الأمريكية وفوكس نيوز ووكالات أنباء من روسيا وإيطاليا والصين وغيرها،كما وصلت وفود تمثل شبكات التليفزيون الكبرى فى العالم لنقل الحدث مثل هيئة الإذاعة البريطانية، وسكاى نيوز البريطانية و "إن بى سى" و "سى بى إس" و "الحرة" و "سى إن إن" من الولايات المتحدة الأمريكية، وشبكة يورو نيوز وتليفزيونات من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا والسويد واليابان وبلجيكا وتركيا والصين وغيرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العربية والأفريقية.. فضلاً عن مراسلى الصحف الكبرى فى العالم مثل "نيويورك تايمز" الأمريكية و"اندبندنت" البريطانية و"لوموند" و"جون أفريك" من فرنسا وغيرها.

وقال ضياء رشوان إن هؤلاء الإعلاميين ينتمون إلى جنسيات عشرات الدول من أنحاء العالم منها: بريطانيا – فرنسا – اسبانيا – إيطاليا – السويد – المانيا – روسيا – ايرلندا – هولندا – مالطة – سكوتلاندا – اليونان – التشيك موناكو – سلوفاكيا – النمسا – سويسرا – بلجيكا – فنلندا – تركيا - فضلا عن وفد اعلامى تابع للبنك الاستثمار الأوروبى) ومن الأمريكتين ( الولايات المتحدة – كندا – البرازيل – الارجنتين – فنزويلا – سانت لوسيا – فضلا عن الوفود الإعلامية التابعة للأمم المتحدة ومن قارة آسيا وأستراليا: الصين – اليابان – الهند – باكستان استراليا – سنغافورة – نيوزيلاندا – وإسرائيل ) ومن افريقيا: نيجيريا – جنوب أفريقيا – بنين ومن الدول العربية: السعودية – الإمارات – الأردن – المغرب – الجزائر – السودان – موريتانيا.

وأضاف رشوان: من المنتظر ان تصدر تقارير وتغطيات هؤلاء المراسلين بـنحو 15 لغة من اللغات الرئيسية فى العالم هى: العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الاسبانية – الألمانية – الإيطالية – الروسية – اليونانية – البرتغالية – التركية – اليابانية – الصينية – الهندية – الاوردية – العبرية...بالإضافة إلى عشرات اللغات الأخرى المستخدمة فى مختلف مناطق العالم".

وأشار إلى أن المؤتمر يعد - فى الوقت نفسه – فرصة لتقديم صورة مصر إلى العالم كله من خلال هذا الحشد الكبير من الصحفيين والإعلاميين والوسائل الإعلامية فى شرم الشيخ، متابعا :"لذلك قامت الهيئة العامة للاستعلامات بإصدار العديد من المواد الإعلامية الإلكترونية والورقية عن مصر باللغات الأكثر انتشاراً فى العالم مثل: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والصينية والعربية، حيث تم إصدار كتاب عن جهود مصر فى مواجهة آثار التغيرات المناخية محلياً وإقليمياً ودولياً‘ إضافة إلى أعداد خاصة من الدوريات المتخصصة التى تصدرها الهيئة تناولت قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها على مصر والعالم العربى وأفريقيا والعالم.

ومن هذه الدوريات: دورية "آفاق أفريقية" التى تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، و "آفاق آسيوية" التى تصدرها الهيئة باللغات العربية والانجليزية والصينية، ودورية "دراسات فى حقوق الإنسان" التى تصدرها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى دورية "آفاق عربية"، فضلاً عن كتاب شامل عن "مصر" بالكلمة والصورة تم إصداره بعدد 13 لغة وإتاحته لضيوف مصر فى المؤتمر".