شيخ الأزهر: الشرق بحاجة إلى اقتباس علوم الغرب من أجل النهضة التقنية

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حاجة الغرب إلى حكمة الشرق وأديانه وما تربى عليه الناس من قيم خلقية، ونظرة متوازنة إلى الإنسان والكون وخالق الكون، وهو فى حاجة إلى روحانية الشرق، وعمق نظرته إلى حقائق الأشياء، وإلى التوقف طويلا عند الحكمة الخالدة التى تقول: «ليس كل ما يلمع ذهبا»، بل إن الغرب لمحتاج إلى أسواق الشرق وسواعد أبنائه، فى مصانعه فى أفريقيا وآسيا وغيرهما، وهو فى حاجة إلى المواد الخام المكنوزة فى أعماق هاتين القارتين، والتى لولاها لما وجدت مصانع الغرب ما تنتجه، وليس من الإنصاف فى شىء أن يكون جزاء المحسن مزيدا من الفقر والجهل والمرض.





وتابع فضيلته خلال كلمته بالجلسة الختامية فى ملتقى البحرين للحوار، اليوم الجمعة، بحضور جلالة ملك البحرين وبابا الفاتيكان أن الشيء ذاته يقال على الشرق، فهو فى حاجة إلى اقتباس علوم الغرب والاستعانة بها فى نهضته التقنية والمادية، واستيراد المنتجات الصناعية، من أسواق الغرب؛ كما يجب على الشرقيين أن ينظروا إلى الغرب نظرة جديدة فيها شىء من التواضع، وكثير من حسن الظن والشعور بالجار القريب، والفهم المتسامح لمدنية الغرب وعادات الغربيين بحسبانها نتاج ظروف وتطورات وتفاعلات خاصة بهم دفعوا ثمنها غاليا عبر قرون عدة.

وقال شيخ الأزهر إن علماء الإسلام يجب عليهم ألا يملوا من توضيح "ما فى الدين الإسلامى من المبادئ السامية، والإخاء البشرى والتعاون الإنسانى وغيرها من المشتركات التى يتصالح عليها الغربيون والشرقيون ويرحبون بها، وأن يحرصوا على تعريف الغربيين للإسلام على حقيقته"، مضيفا أنه يجب الإشارة هنا إلى أن كثيرا من المسلمين هاجروا إلى الغرب واستوطنوه، وصاروا جزءا لا يتجزأ من نسيج شعوبه، كما هاجرت أنماط الحياة الغربية وصورها إلى الشرقيين وغلبت على تقاليدهم وعاداتهم وسلوكياتهم الحديثة والمعاصرة، وأثرت على مساحة لا يستهان بها فى رؤاهم وأنظارهم، بل فى مناهج تعليمهم وطرائق تفكيرهم.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن ذلك كله يمهد لأن تـحل علاقة إنسانية جديدة، تدرج فيها حضارة هادئة يحافظ فيها على ثقافات الشعوب وخصائصها وتبايناتها، بعيدا عن مسارات الهيمنة الثقافية والحضارات المتصارعة.. وهذا ما يؤكده المفكر الفرنسى المعاصر تودوروف تزفيتان فى كتابه: «الخوف من البرابرة»، حيث يقول: «إنه لا يمكن اعتبار الثقافة الغربية وحدها ذات طابع حضارى، وأنها المعيار الذى تتحدد به ثقافات الآخرين» فأى تدخل فى ثقافات الآخرين يعد إساءة فى استخدام السلطة؛ لأنه لا يمكن إرساء الحرية والمساواة عبر الإكراه، وإلا فلن نختلف عن هؤلاء الذين نصفهم بأنهم برابرة.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن وثيقة «الأخوة الإنسانية»، أحدثت حراكا ملموسا -فى الشرق والغرب- وقدمت أنموذجا متميــزا لما ينبغى أن يكون عليه حوار الأديان والحضارات من احترام متبادل وتأثير فعلى فى علاقات الشعوب المبنية على التعارف والتعاون والأخوة والسلام، وسلطت الضوء على أهمية العلاقة بين الشرق والغرب، وكيف أن لكل منهما أن يستفيد من الآخر.. وأنا واثق بإذن الله من أن مسيرة الأخوة الإنسانية والتى يعد هذا الملتقى التاريخى على أرض البحرين الطيبة أحد أهم روافدها وأركانها الداعمة سوف تسهم فى تعزيز هذا التقارب والتعارف بين الشرق والغرب.. وكيف لا! وقد مثل إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمى خطوة مهمة لتعزيز المواطنة وإعلاء قيم التسامح والتفاهم بين الناس.

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» يومى الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلى الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة، بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مملكة البحرين، ومركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى.