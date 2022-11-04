«البحوث الفلكية» يستضيف أول اجتماع لأمناء الروابط العلمية العربية

جدة - نرمين السيد - استضاف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الاجتماع الأول لأمناء الروابط العلمية التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، وذلك بحضور د. عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام للاتحاد، ود.جاد القاضى رئيس المعهد وأمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، ود. عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات وأمين عام رابطة علوم المواد والنانوتكنولوجى، ود.حاتم عودة الأمين العام المساعد السابق للاتحاد.





جاء ذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

واستعرض أمناء الروابط خلال الاجتماع أنشطتهم المختلفة على مستوى جميع أنحاء الوطن العربى خلال العام الماضى، وكذلك مناقشة خطط العام المقبل لتلك الروابط، والتى تنوعت ما بين مؤتمرات، وورش عمل، وندوات تثقيفية وتوعوية بمجالات عمل كل رابطة، بالإضافة إلى مدارس علمية على غرار المدرسة العربية للفيزياء الفلكية، وكذلك برامج بناء القدرات، وتأهيل الشباب التابعين لمجالات عمل تلك الروابط.

كما تم مناقشة بنود النظام الأساسى لعمل تلك الروابط، من واختيار أمناء الروابط ومقار عملها وأنشطتها المختلفة، فضلا عن مناقشة بعض التعديلات المقترحة؛ لتنشيط عمل تلك الروابط بما يسهم فى تفعيل المزيد من أوجه التعاون العربى.

كما تم الاتفاق على زيادة نسبة تمثيل المعاهد والمؤسسات العربية فى تلك الروابط، وتنظيم ملتقى سنوى لتلك الروابط؛ لعرض تقاريرهم السنوية على الأمانة العامة للاتحاد؛ لمناقشتها وتبنى أهم التوصيات والمخرجات العلمية المتميزة التى تسهم فى رفع مستوى التصنيف الدولى للمعاهد والمؤسسات البحثية العربية.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد المشاركون معامل ومختبرات مركز بحوث الفلزات، وكذلك مرصد القطامية الفلكى، ومقر الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، وأشادوا بالإمكانيات البحثية، وفرص التعاون بين المعاهد البحثية العربية فى مجالات عمل الروابط

جدير بالذكر، أن اتحاد مجالس البحث العلمى العربية منظمة عربية ذات صفة دبلوماسية، أنشئ عام 1976، ومقره الحالى الخرطوم، ويضم فى عضويته جميع الدول العربية ممثلة فى الأجهزة والمؤسسات القائمة على البحث العلمى فى الدول العربية، وهو مكلف من قبل جامعة الدول العربية؛ لتنسيق جهود العمل المشترك للبحث العلمى بين الدول العربية.

كما تضم الروابط العلمية المتخصصة التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية فى عضويتها المتخصصين من الباحثين العرب داخل وخارج الوطن العربى، كما أنشأ الاتحاد 18 رابطة لها أنشطة متميزة، وللرابطة شخصية اعتبارية، وتخضع للنظامين الداخلى والأساسى للاتحاد بما لا يتعارض مع النظم الداخلية لكل دولة.

وقد استحدث الاتحاد الروابط العلمية المتخصصة كآلية فعالة فى العمل البحثى المشترك تجمع الباحثين العرب على اختلاف أوطانهم، وتخصصاتهم فى مجال واحد، بحيث يختار الاتحاد مركز تميز بإحدى الدول العربية فى مجال تخصص الرابطة، وغالبا يكون بناء على رغبة الدولة المضيفة.