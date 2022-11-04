قبل الجمعة البيضاء.. حماية المستهلك يوجه مناشدة عاجلة للمواطنين

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جدة - نرمين السيد - وأشار الجهاز فى بيان صحفى، إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأنى أثناء عملية الشراء.
وأكد ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم فى حالة وجود أى عيب بالمنتج، كما ناشد المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التى توحى بوجود تخفيضات غير حقيقية.
كما يُهيب بجموع "التجار والموردين" بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك وفى حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون التى قد تصل إلى غرامة مليونى جنيه.
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