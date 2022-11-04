50 ألفا للوفاة.. التضامن تعلن تعويضات لضحايا حادث الطريق الصحراوى بسوهاج

جدة - نرمين السيد - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حادث التصادم الذى وقع مساء أمس الخميس بالطريق الصحراوى الشرقى، وتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج والذى أودى بحياة 7 أفراد وإصابة 23 آخرين بإصابات وجروح وكسور وكدمات متفرقة إثر تصادم سيارتين ميكروباص إحداهما من محافظة سوهاج والأخرى من محافظة قنا وتم نقل المصابين لمستشفيات سوهاج.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى، مقدمة التعازى للمتوفين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى للتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وتقرر صرف مبلغ 50000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وصرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالى. وجار المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بسوهاج والمساعدة فى استخراج شهادات الوفاة وتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.

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