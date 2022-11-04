100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. كنز الحياة الأبدية للملك الصبى

جدة - نرمين السيد - ووفقا للموقع الرسمى لوزارة السياحة والآثار المصرية، فإن مقبرة الملك توت عنخ آمون (حوالى 1336- 1327 ق.م) أحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ18، لها شهرة عالمية واسعة، كونها المقبرة الملكية الوحيدة التى اكتشفت فى وادى الملوك بمحتوياتها سليمة وكاملة نسبيا.



وقبل 100 عام، تصدرت عناوين الصحف العالمية، خبر الإعلان عن اكتشاف الأثرى الإنجليزى هوارد كارتر المقبرة الأيقونية لمصر، وصاحب الخبر ظهور التحف الذهبية وغيرها من القطع الفاخرة التى اكتشفت بالمقبرة.

الملك الصبى

ورغم الشهرة الواسعة التى نالتها مقبرة الملك توت عنخ آمون، والثروات المهولة التى عثر عليها بداخلها، إلا أنها فى الواقع مقبرة متواضعة للغاية من ناحية الحجم أو التصميم المعمارى إذا قارناها بالمقابر الأخرى فى وادى الملوك، وتفسير هذا أن توت عنخ آمون وصل إلى العرش وهو فى عمر صغير للغاية، وحكم مدة 9 سنوات فقط.

إذا كان الأمر كذلك، فلك أن تسأل عما كان يمكن أن تحويه مقابر ملوك الدولة الحديثة الأقوياء أمثال حتشبسوت وتحتمس الثالث وأمنحتب الثالث ورمسيس الثانى، إذا كان ما عثرنا عليه فى مقبرة الملك الصبى بهذا الحجم والقيمة.

مقبرة توت عنخ آمون

ومن المعتاد أن تتزين جدران حجرات دفن الملوك، بنصوص جنائزية مثل كتاب "إمى دوات" أو كتاب "البوابات" بغرض مساعدة الملك المتوفى فى الوصول إلى العالم الآخر، لكن على عكس غالبية المقابر الملكية السابقة واللاحقة، تم رسم منظر واحد فقط من كتاب "إمى دوات" فى مقبرة توت عنخ آمون، أما بقية المناظر فى المقبرة فهى مناظر جنائزية أو للملك توت بصحبة العديد من المعبودات.



وهناك بعض التكهنات حول صغر حجم مقبرة الملك توت عنخ آمون التى تحمل الترتيب (KV63)، خاصة أن خليفته الملك آى تم دفنه فى المقبرة رقم (KV23)، إذ يقول البعض إنه ربما كانت المقبرة 23 مخصصة فى الأصل لتوت عنخ آمون لكنها لم تكن قد اكتملت وقت وفاة الملك شابا، لكن إذا كان الأمر كذلك، فمن غير الواضح لمن نحتت المقبرة (KV63)، إذا قيل أنها كانت موجودة بالفعل إما كمقبرة خاصة أو كمنطقة للتخزين جرى توسيعها لاحقا لاستقبال مومياء الملك توت.

ومن بين المفارقات العظيمة، أن توت عنخ آمون، تم محو اسمه من تاريخ مصر القديمة، إذ أنه ابن الملك إخناتون الذى لم يحظ بشعبية بسبب انقلابه الدينى على الإله آمون - رغم أن الملك توت انقلب على ديانة أبيه وأعاد عبادة الإله آمون ونسب اسمه له إلا أن أعدائه حرصوا على محو اسمه من التاريخ- لكن ربما لم يكن أحد يعلم أن التاريخ يخبئ للملك الصغير شهرة عظيمة تجاوزت كبار ملوك عصره بفضل مقبرته المتواضعة فى أنظار الفراعنة.

محتويات المقبرة فى المتحف المصرى الكبير

ورغم صغر حجم المقبرة، فإنها تضم حوالى 5000 قطعة أثرية كانت مكدسة بإحكام شديد، وهى قطع تعكس نمط الحياة فى القصر الملكى، وتشمل الأشياء التى كان توت عنخ آمون يستخدمها فى حياته اليومية مثل الملابس والمجوهرات ومستحضرات التجميل والبخور والآثاث والكراسى والألعاب والأوانى المصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد والمركبات والأسلحة وغيرها.



وفى عام 1934، تم تسجيل آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصرى بالتحرير عام 1934، وكان القناع الذهبى الشهير و القطعة التاسعة التى تم تسجيلها فى آثار توت بالمتحف.

ومؤخرا تم نقل غالبية مقتنيات الملك الصغير إلى المتحف المصرى الكبير ويجرى استكمال نقل القطع المتبقية، لتعرض فى قاعة مساحتها 7000 متر، وتكون المرة الأولى التى ترى فيها شعوب العالم مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة.

احتفالات الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

واحتفالا بمرور 100 عام على الاكتشاف الأثرى العظيم، تم تنظيم العديد من الفعاليات فى أنحاء مختلفة بمصر، فقبل يومين، افتتحت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة، معرض "الصورة الحية لتوت عنخ آمون" الذى يستمر خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2022، بمدخل متحف الآثار بالمكتبة.

ويضم المتحف نحو 100 صورة تنشر لأول مرة لمقتنيات مقبرة الملك، وشخصيات عاصرت وشاركت فى الاكتشاف.

كما نظمت محافظة الأقصر العديد من الفعاليات، منها ما أقامته إدارة الوعى الأثرى التابعة لمنطقة آثار مصر العليا، من سلسلة فعاليات احتفالا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، تحت رعاية وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار.

كما شهدت مدينة القرنة غرب الأقصر، معرض فنى بعنوان "عاصمة مصر فى العصر الفرعونى"، وتاريخ توت عنخ آمون، احتفالا بذات المناسبة، برعاية الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو، التى قررت استكمال حياتها فى غرب الأقصر.