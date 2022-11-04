جدة - نرمين السيد - تحتفل الكنيسة الإنجيلية الأولى، اليوم الجمعة، فى محافظة أسيوط، بمرور 150 عاما على تأسيسها.



جدة - نرمين السيد - تحتفل الكنيسة الإنجيلية الأولى، اليوم الجمعة، فى محافظة أسيوط، بمرور 150 عاما على تأسيسها. يأتى ذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمقر الكنيسة، الساعة 7 مساء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الإنجيلية فى أسيوط تحتفل بمرور 150 عاما على تأسيسها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.