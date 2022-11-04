- 1/2
- 2/2
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالى تزامناً مع التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.
وشددت الوزارة، على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أى نية لخصخصته، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة، وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أى تفرقة، باعتبار التعليم حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشيرةً إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تقديم برامج تعليمية لتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً، دون تحقيق أى أرباح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها فى أعمال التشغيل والصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وفى سياق متصل، تسهم الجامعات الأهلية فى تحقيق استراتيجية الدولة فى مجال التعليم العالى حتى عام 2050، والتى من بينها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمى والتطبيقى، بما يُسهم فى إتاحة فرص التعليم بجودة عالية فى مختلف العلوم، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالمجان للجميع.. الوزراء ينفى اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.