مصر تبحث مع «الصحة العالمية» نقل أحدث تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لـ«فاكسيرا»

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، والوفد المرافق؛ لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك أمس الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.





وفى مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر لمنظمة الصحة العالمية، لحرصها الدائم على دعم جهود وزارة الصحة، للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع وتخزين مختلف أنواع اللقاحات، بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وتدريب الكوادر البشرية على هذه التكنولوجيا.

وذكر أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من خبراء منظمة الصحة العالمية لمصانع شركة «فاكسيرا» لتقييم مراحل وإجراءات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تمهيداً لمنحه ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية.

ومن ناحيتها، وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، الشكر لوزير الصحة والسكان، على مجهوداته الدائمة للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، مشيدة باهتمام الدولة المصرية بملف صناعة اللقاحات، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لجهود مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لتصنيع اللقاحات.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتورة سوزان الزناتى، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.