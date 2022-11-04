كسر مفاجئ.. انقطاع وضعف المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (أرض الجولف – الإمداد والتموين – سيتى ستارز – الرقابة الإدارية – المنطقة السادسة – مساكن رامو) وضعف المياه عن مدينة التوفيق.

والشركة إذ تأسف عن هذا العطل فإنها تبذل قصارى جهدها بكافة إمكانياتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين فى إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب و الدفع بها بالمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه وترحب الشركة بتلقى أى شكاوى أو طلبات سيارات مياه الاتصال على رقم 125 من الأرضى والمحمول أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.