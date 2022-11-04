بطريرك الأقباط الكاثوليك يصل البحرين للمشاركة فى زيارة البابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - وصل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الجمعة، إلى البحرين ليشارك فى الزيارة الرسولية، التى يجريها قداسة البابا فرنسيس.





وكان قداسة البابا فرنسيس، بدأ صباح أمس الخميس، زيارته الرسولية التاسعة والثلاثين، والرابعة خارج إيطاليا لهذا العام، والتى تحمله إلى البحرين من الثالث وحتى السادس من نوفمبر الجارى والتى تريد أن تكون مرحلة ثمينة إضافيّة فى مسيرة الأخوة والتفاهم، وفى نمو وتكثيف العلاقات مع العالم الإسلامى وممثليه، والمناسبة هى "منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل تعايش إنسانيّ".

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