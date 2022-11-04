اتحاد الكرة: مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر بدون جمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 نوفمبر 2022 11:36 صباحاً - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر موسم 2021_ 2022 ستقام بدون حضور جماهيرى.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ8 المؤجلة لبطولة كأس مصر لموسم 2022/2021 على النحو التالى:

السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب فى الخامسة مساءً.

الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب باستاد السلام فى الخامسة مساءً.

البنك الأهلي مع بيراميدز باستاد القاهرة فى الخامسة مساءً.