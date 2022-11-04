الأرصاد: البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 نوفمبر 2022 11:36 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الطقس خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ودخول الساعات الأولى من الليل فإن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث ستكون الأجواء مائلة للبرودة على انحاء الجمهورية كافة، والصغرى تصل إلى 17 درجة مئوية".

وأكدت: "مع الاستقرار في الأحوال الجوية تكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية التي كانت كثيفة أحيانا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وستستمر الشبورة المائية على مدار الأيام القادمة حتى يوم الأحد".