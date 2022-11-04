ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر فى صرح الشهيد بقصر الصخير

جدة - نرمين السيد - استقبل منذ قليل حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، فى صرح الشهيد بقصر الصخير بمملكة البحرين.





ومن المقرر أن يلقى جلالة الملك وشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان كلماتهم فى ختام فعاليات ملتقى البحرين للحوار بعنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى"، الذى يعقد برعاية جلالة الملك وحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ورموز الأديان والمفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين من مختلف دول العالم. كما يقوم الملك وفضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس، بزرع نخلة بصرح الشهيد بالقصر الملكى، لتوجيه أنظار العالم تجاه أزمة التغيرات المناخية وقضايا البيئة.

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