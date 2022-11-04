قبل وبعد.. العلمين الجديدة من حقل ألغام إلى مدينة ساحرة

جدة - نرمين السيد - كما تم إنشاء كورنيش جديد ومنطقة شاطئية لجذب السائحين، وبلغت حجم الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 ــ 2023 نحو 20 مليار جنيه. وتعد المدينة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التى تتميز بهدوء جوها وخدماتها المميزة وأسعارها المناسبة.

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