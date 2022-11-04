مدبولى يؤكد توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإشادة بالجهود التى تبذلها "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات"، وتعاملها مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحى، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.





وأكد أهمية الاستمرار فى تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات" بالمجلس، خلال شهر أكتوبر الماضى، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصرى أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 548 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر أكتوبر الماضى شملت صدور 186 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 125 عملية جراحية، وإصدار 37 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضى تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 98 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 56 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 13 حالة من ذوى الهمم.