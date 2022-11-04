وزير التعليم العالى: تشجيع الشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة عالميا

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير الاهتمام بمسار التعليم الفنى، داخل منظومة التعليم العالى المصرية بما يتسق مع خطة الدولة،مشيرا لما يمثله من أهمية لدعم الاقتصاد وتأهيل الكوادر المدربة لسد احتياجات سوق العمل فى القطاعات المختلفة.



وشدد الوزير على متابعة جهود التطوير داخل هذا المسار والارتقاء بأداءه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على متابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، والاطمئنان على انتظام الدراسة بها خلال العام الدراسى الحالى 2022 2023، مشيرا إلى تكثيفه الزيارات الميدانية للمعاهد خلال الفترة المقبلة للوقوف على أداءها، والتأكيد على الاهتمام برفع جودة العملية التعليمية بها.

وأكد د. عاشور الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد من خلال لجان القطاع، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وضمان استكمالها لجميع المقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.

وشدد د. عاشور على الاهتمام بالحصول على الاعتماد وضمان الجودة بالمعاهد، ووضع جدول زمنى للانتهاء من ضمان الاعتماد المحلى لجميع المعاهد.



كما أكد الوزير دعم التواصل بين منظومة المعاهد التابعة للوزارة وباقى الجامعات المصرية من خلال عقد اتفاقات الشراكة، وتشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالى المصرية بأنواعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات وقدرات كيانات التعليم العالى المصرية لخدمة تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى الخريجين وتوفير التدريب العملى اللازم لتأهيلهم لسوق العمل.

ووجه د. عاشور باهتمام المعاهد بعقد شراكات أجنبية بين المعاهد والمؤسسات التعليمية العالمية المناظرة ذات السمعة الدولية المتميزة من أجل رفع كفاءة جودة الخدمة التعليمية بالمعاهد المصرية والعمل على تحسين ترتيبها فى التصيفات العالمية، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم العالى، والوصول بالمؤسسات التعليمية المحلية إلى المستويات العالمية.

وناقش الاجتماع تكثيف الفعاليات الخاصة بقضايا تغيرات المناخ داخل المعاهد، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيرات المناخ Cop27، والاهتمام بإشراك الطلاب فى الندوات والمحاضرات وورش العمل وغيرها من الفعاليات التى يتم عقدها فى هذا الإطار وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية، من أجل زيادة الوعى بين الطلاب بتأثير القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وتبعاتها، وكذلك متابعة تنفيذ المقررات والتوصيات التى ستسفر عنها فعاليات المؤتمر، خلال العام القادم وحتى تسليم مصر رئاسة المؤتمر لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الدورة القادمة.



ولفت الوزير إلى نتائج المؤتمر الوزارى الفرانكوفونى السادس الذى استضافته مصر، ونظمته الوكالة الجامعية للفرانكفونية فى إطار النسخة الثانية من الأسبوع العالمى للفرانكفونية العلمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيرا إلى توقيع اتفاق بين وزراء التعليم العالى من الدول الأعضاء بالوكالة الجامعية الفرانكوفونية؛ لدعم وتعزيز التعاون على مستوى الجامعات، لافتا إلى إشراك منظومة المعاهد خاصة التى تقدم البرامج الدراسية ذات الصلة فى تطبيق توصيات المؤتمر، وتعزيز التعاون العلمى بينها وبين مثيلاتها بالدول الفرانكفونية.

ناقش المجلس عددا من الموضوعات التى تخص شئون المعاهد على مستوى التقييم والمتابعة، وأكد الوزير على رفع تقارير المتابعة الدورية بانتظام لضمان حسن سير العملية التعليمية.

كما وجه الوزير بعقد لقاء موسع خلال الفترة القادمة مع ممثلى المعاهد التابعة للوزارة لشرح وتوضيح استراتيجية التعليم العالى خلال المرحلة المقبلة لهم، وبحث سبل تطبيق الجوانب ذات الصلة بالتعليم الفنى داخل المعاهد لضمان استكمال خطة الدولة للتطوير والنهوض بمنظومة التعليم العالى المصرية.