التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق مبادرة «ازرع»- صور

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وذكر التحالف - فى بيان اليوم الجمعة - أن المبادرة تستهدف فى مرحلتها الأولى تمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة مساحة تقدر بحوالى 150 ألف فدان فى ثمان محافظات هى (القليوبية -البحيرة - الدقهلية - المنيا - بنى سويف - سوهاج - الفيوم - أسيوط).
وأشار إلى أنه تم إطلاق المبادرة وسط احتفاليات شعبية حضرها الآلاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بكافة المحافظات المشاركة، تم تنظيمها بالتنسيق الكامل مع متطوعى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للإعلان عن انطلاق المبادرة وبداية موسم زراعة القمح.
يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أُنشئ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 13 مارس 2022 وهو التحالف الأول من نوعه فى مصر والذى يضم الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية وأبرز مؤسسات المجتمع المدنى صاحبة الجهود المعروفة فى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية، ويهدف التحالف الوطنى إلى توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى.
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