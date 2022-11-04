مؤتمر المناخ نقطة تحول استرتيجى لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وبات حرص مصر على توفير الترتيبات اللازمة لإنجاح المفاوضات خلال مؤتمر شرم الشيخ واضحا، فى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا أن مصر ستنبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ، وأنها ستأخذ فى الاعتبار أولويات ومواقف جميع الأطراف، وذلك لضمان خروج المؤتمر بنتائج إيجابية فى صالح دعم عمل المناخ الدولى بكل مكوناته، خاصةً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.

وتسعى مصر - التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الاثار السلبية لتغير المناخ باعتباره تهديدا وجوديا - على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثه المدمرة.

وتبنت مصر، خطوات فعالة لتهيئة البيئة المواتية للاستثمارات فى مجال مواجهة التغيرات المناخية وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، سواء من خلال إصدار وتعديل التشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء وتبنى العديد من الأهداف الطموحة فى هذا المجال، وفى مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائى ومراعاة الاشتراطات البيئية فى مشروعات التنمية.

وتستهدف استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة الوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035، وذلك من خلال الاستغلال الامثل لمواردها وإمكانياتها من الطاقة المتجددة.

كما عززت مصر - التى بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموى مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة - قدراتها فى مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، التى تركز على عدد من المبادئ، من بينها خفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة التغيرات المناخية.

كما أطلقت مصر - فى إطار جهودها الرامية لتعزيز الاستثمارات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويلات الخضراء - المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (برنامج نوفى)، التى تتضمن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية فى قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وسوف يتيح مؤتمر شرم الشيخ للدول المشاركة فرصة مناقشة امكانية تعزيز التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط.

من جهة أخرى، سوف تضطلع مصر بمهمة إيصال صوت الدول النامية وخاصة الافريقية تجاه قضية تغير المناخ على الساحة الدولية، خلال مؤتمر شرم الشيخ فى ضوء عدم وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها المتعلقة بتوفير مساعدات مالية بقيمة 100 مليار دولار؛ لدعم جهود الدول النامية لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية والتحول الى الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وفى ذلك الصدد، أكد الرئيس السيسى - مؤخرا - أن القارة الإفريقية تعد الأكثر تضررا من الانبعاثات وآثار التغير المناخى، رغم أنها الأقل مساهمة فى مسبباتها، مشددا على أن تغير المناخ يشكل تهديدا لدول القارة التى تعانى من التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول، وغيرها من الأحداث المناخية القاسية.

ويرى خبراء شؤون المناخ أن مفاوضات مواجهة التغيرات المناخية تجابه بالعديد من التحديات تتمثل فى أزمة الثقة بين العديد من القوى الكبرى فى العالم، وإحجام الدول الصناعية عن الوفاء بالتزاماتها الواردة فى اتفاقية باريس، وضرورة توفير مساعدات مالية وتكنولوجية للدول النامية لمساعدتها على مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية وعدم كفاية الموارد المالية المتاحة لمواجهة التغيرات المناخية بالدول النامية.

وفى السياق، قالت خبيرة التغيرات المناخية الأمريكية أنجيلا ليدفورد إن تمسك الدول الصناعية بحقوق الملكية الفكرية للتكنولوجيا الصديقة للبيئة يعوق جهود الدول النامية الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية، موضحة أن الدول النامية أبدت خيبة أملها تجاه التقدم، الذى حدث فى مجال نقل التكنولوجيا النظيفة من الدول الصناعية إليها.

وأضافت أن أزمة الثقة بين الدول النامية والصناعية والناجمة عن إحجام الدول الصناعية عن الوفاء بتعهداتها بشأن تقليص معدلات انبعاثات الغازات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية؛ تعد التحدى الأكبر الذى سوف يواجه المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى إجماع دولى بشأن مواجهة التغيرات المناخية.



وحذرت من أن التغيرات المناخية سوف تفاقم معاناة عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعملون بقطاعات الزراعة والموارد البحرية كالصيد والملاحة، نتيجة الارتفاع المتوقع لسطح البحر والجفاف، منوهة إلى أن ملايين السكان الذين يعيشون فى المناطق الساحلية بالدول النامية يواجهون خطر التشرد بسبب التوقعات المتعلقة بارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات نتيجة ظاهرة الاحتباس الحرارى.



من جانبه، أكد برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أن الدول الصناعية ينبغى عليها زيادة المساعدات المالية والتكنولوجية للدول النامية لدعم جهودها الرامية إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية .

من ناحية أخرى، حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية من أن الجهود الدولية لخفض درجة الحرارة بمقدار 5ر1 مازالت غير كافية، لافتا إلى احتمال وصول نسبة زيادة معدلات انبعاثات الغازات إلى 6ر10 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنة بتقديرات سابقة للمؤسسات الدولية لمعدل الانبعاثات عام 2010، والتى حددت معدل الزيادة بنحو 7ر13 فى المائة بحلول 2030.

وأوضح التقرير أن خطط الحكومات لتقليص الانبعاثات الكربونية منذ مؤتمر جلاسكو للمناخ العام الماضى كانت "غير كافية ".

ويعتقد العلماء أن تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية سيتسبب بتأثيرات خطيرة على شعوب عدد كبير من الدول، محذرين من أن اعتماد العالم المستمر على الوقود الأحفورى يزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائى والأمراض المعدية والأمراض المرتبطة بالحرارة.

وفى ذلك الصدد، أشار سيمون ستيل، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم الإطارية بشان تغير المناخ إلى أن التراجع المتوقع فى معدلات زيادة انبعاثات الغازات؛ يعد مؤشرا على توجه عدد كبير من الدول لتنفيذ برامج للتكيف مع التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية من جانب جميع الدول سواء الصناعية أو النامية الكبرى؛ لتحقيق الخفض المستهدف فى درجة حرارة الأرض خلال الأعوام الثمانية القادمة.

وأشار إلى أن جميع الدول اتفقت - خلال مؤتمر المناخ الذى عقد فى جلاسكو العام الماضى - على تعزيز وتفعيل خططها فى مجال التغيرات المناخية مشددا على ان مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يشكل لحظة فارقة يمكن لزعماء العالم استغلالها لاستعادة القوة الدافعة للمفاوضات الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات ومواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية ،داعيا كافة الدول المشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ الى توضيح خططها الرامية الى تنفيذ الأهداف الواردة فى اتفاق باريس للمناخ.

من جانبها، حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد دول العالم بان " نافذة الفرص لتجنب أسوأ التأثيرات الناجمة عن أزمة المناخ تقترب من الإغلاق " مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير التمويل والدعم القوى لخطط الدول النامية للتكيف مع تغيرات المناخ.

وأشارت إلى أن الدول الغنية تعهدت - خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ - بمضاعفة مساعدات التكيف مع تغيرات المناخ للدول النامية لتصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025، داعية الدول الغنية إلى إعداد خريطة طريق لإيصال المساعدات المالية للدول النامية المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضحت أن الدول النامية تحتاج الى حوالى 300 مليار دولار سنويا لمواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2030 مشددة على ضرورة تحقيق تقدم فى القضايا المتعلقة بالتكيف مع تغيرات المناخ.

وفى السياق، دعا مسئولون وخبراء دوليون إلى ضرورة الإسراع بتوفير مساعدات مالية وتكنولوجية للدول الفقيرة التى تعد الأكثر تضررا من التداعيات الناجمة عن تغير المناخ فى ضوء تسارع وتيرة الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الدول النامية، خاصة فى إفريقيا تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيق التنمية، والإسهام فى الجهد الدولى لمواجهة التغير المناخى، مشيراً إلى أن التمويل المناخى المقدم إلى إفريقيا حاليا غير عادل؛ حيث إن إفريقيا تسهم بأقل من 4 % من إجمالى الانبعاثات على المستوى الدولى.

وفى السياق، قال إيجور أندرسين المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن دول مجموعة العشرين ذات الاقتصاديات الكبرى مسؤولة عن حوالى 75 فى المائة من انبعاثات الغازات، داعيا دول المجموعة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول النامية على تنفيذ خططها الوطنية للتكيف مع تغيرات المناخ .

وأضاف أن الطريق لتحقيق تقدم إلى الأمام فى مفاوضات المناخ؛ يجب أن يركز على تسريع مجالات تطوير مصادرالطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والمبانى الموفرة للطاقة والبنية التحتية الذكية.

من جانبه، حدد موهتارى كانو مدير إدارة السياسات الإفريقية بمؤسسة حماية الطبيعة الكينية ثلاث مجالات هامة للاستثمارات تحتاجها دول إفريقيا تتمثل فى نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعبئة المزيد من الموارد المالية، لافتا إلى أن المفاوضات بشأن تغير المناخ ستعد عديمة الجدوى دون الوفاء بمجالات الاستثمارات الثلاث.

من ناحية أخرى، أبدى عدد كبير من خبراء البيئة تفاؤلا بشأن إمكانية تحقيق إجماع دولى بشأن قضايا المناخ العالقة خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وأكد ديفيد واسكو مدير مبادرة التغيرات المناخية بمعهد الموارد الدولية أن مؤتمر شرم الشيخ سيسفر عن نتائج أكثر إيجابية مقارنة بمؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، التى عقدت خلال السنوات الماضية، "لأننا حاليا نلمس التاثيرات القاسية للتغيرات المناخية، والتى تفوق حدتها التأثيرات التى كانت سارية خلال الأعوام الـ 15 الماضية".

من جهة أخرى، حظيت الاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بإشادة دولية كبيرة، حيث أكدت المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة تداعيات المناخ ثقتها فى قدرة مصر على قيادة العمل المناخى الدولى للوصول إلى توافق بشأن القضايا الحيوية كخفض انبعاثات الغازات، والحد من الاحتباس الحرارى، بحيث لا يتجاوز 5ر1 درجة مئوية وفقا لاتفاق باريس.

وأكد المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى - مؤخرا - ثقة الولايات المتحدة فى قيادة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ، مشيدا بما يلمسه المجتمع الدولى من جدية حقيقية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه عمل المناخ الدولى، والتحول الأخضر؛ وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلى.

من جانبه أكد ديفيد ثورن، كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، حرص الرئيس السيسى على توفير كل الإجراءات لضمان نجاح مؤتمر (كوب 27)، مشددا على دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى البناء على النتائج التى تحققت فى مؤتمر جلاسكو (كوب 26)، خلال مؤتمر شرم الشيخ.

كما شدد على أن استضافة مصر لمؤتمر (كوب 27)؛ يؤكد إصرارها على تعزيز التزاماتها تجاه مواجهة التغيرات المناخية، سواء داخل أراضيها أو القارة الإفريقية والعالم.

وتؤكد المؤشرات أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؛ نقطة فاصلة على مسار التعاون الدولى لمواجهة تداعيات تغير المناخ، فى ضوء تطلع شعوب العالم لخروج ذلك المؤتمر بنتائج ملموسة لإحداث تغيير حقيقى على الأرض؛ ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على جميع المستويات؛ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفى مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.