طب أسنان الأزهر الأولى على مستوى الجامعات بمسابقة أوائل الطلبة

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك الدكتور تامر حمزة، عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن مسابقة أوائل الطلبة أقيمت على هامش المؤتمر الدولى العربى لقطاع طب الأسنان الذى ينظمه اتحاد الجمعيات العلمية لكليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، ويقام فى العاصمة المصرية "القاهرة".
وأوضح عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة أن المؤتمر الدولى العربى شارك به 3500 طبيب أسنان يمثلون مختلف كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر والجامعات المصرية الحكومية والخاصة، إضافة لمشاركة 30 كلية من كليات طب الأسنان.
وأضاف عميد طب أسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة أن فوز طلاب جامعة الأزهر يعد تأكيدًا على أننا ماضون فى الطريق الصحيح نحو تخريج أطباء أسنان نماذج مضيئة ومشرفة وقادرة على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بثقة كبيرة رافعة راية جامعة الأزهر فى جميع المحافل العلمية.
جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت فى طليعة الكليات التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ولها إسهامات علمية متميزة فى مختلف المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
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