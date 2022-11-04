الصحة العالمية تعلن مصر خالية من مرضى الحصبة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن تلك الخطوة إنجاز جديد فى مجال الصحة تحققه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوصت اللجنة وزارة الصحى بالاستمرار فى الحفاظ على الأداء عالى الجودة لبرنامج التطعيمات الوطنى NIP وتعزيز التطعيم المستهدف لجميع الأشخاص القادمين من البلدان الموبوءة بالحصبة، والحصبة الألمانية، والتطعيم الإجبارى للأطفال الوافدين عبر الدول المنتشر فيها المرض.

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