حياة كريمة تواصل العمل فى المراغة بسوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تابع طارق الفقى محافظ سوهاج، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرى مركز المراغة، والتى بلغ عددها 113 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية التى يحتاجها المواطنين.





وأوضح محافظ سوهاج، فى بيان صحفى، أن خطة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز المراغة، تشمل "16 مشروعا للصرف الصحى، وإنشاء محطة معالجة، و22 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و 23 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 17 وحدة صحية، بالإضافة إلى إنشاء 4 مراكز جديدة لطب الأسرة، وعدد 4 نقاط إسعاف".

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