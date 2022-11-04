ملك البحرين يصطحب الإمام الطيب والبابا فرنسيس لزراعة نخلة

جدة - نرمين السيد - اصطحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لزراعة نخلة بصرح الشهيد فى قصر الصخير، تعبيرًا عن أهمية القضايا البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.





وتأتى تلك الخطوة المستنيرة من جلالة الملك والزعيمين الدينيين الأبرز فى العالم؛ استشعارًا بالمسؤولية تجاه البشرية جمعاء، وللفت أنظار العالم تجاه أزمة التغيرات المناخية وقضايا البيئة؛ نظرًا لما يشهده عالم اليوم من تحديات وتداعيات خطيرة ستلقى بظلالها على كوكبنا كله. يُذكرُ أن فضيلة الإمام الأكبر قد وصل أمس الخميس إلى مملكة البحرين بناءً على دعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لزيارة البلاد والمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى» الذى يُعقدُ يومى الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر الجارى على أرض مملكة البحرين.

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