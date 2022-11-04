نشاط الرئيس السيسى.. رسالة قوية للعرب ولقاءات لتعزيز الوحدة

جدة - نرمين السيد - فى التفاصيل، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى مطلع الأسبوع الماضى، مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركته فى إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، وبحضور سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقائه معهم فى الدوحة مؤخراً، بما يعكس روح التعاون الأخوى بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلدين الشقيقين، وذلك فى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى المعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تهنئة الرئيس الكينى على فوزه مؤخراً بالانتخابات الرئاسية الكينية، متمنياً له كل التوفيق فى قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار، ومؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر بشقيقتها كينيا، والأهمية التى يوليها للتنسيق وللتشاور مع الرئيس الكينى بشأن القضايا الإفريقية لما يتمتع به البلدان من دور إقليمى هام فى صون السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية.

من جانبه، أعرب الرئيس الكينى عن اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة، وتقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمناً متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقى المشترك على النحو الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعى الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القارى على كافة المستويات.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لمحمد شياع السودانى على نجاحه فى نيل ثقة البرلمان العراقى وتشكيل الحكومة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقى عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصرى الحيوى فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصةً فى قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وكذلك الربط الكهربائى مع دول الجوار".

واستعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية فى قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التى تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035، وخاصةً مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك فى إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، مع الأخذ فى الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجاز تاريخى ونقلة حضارية كبرى لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

كما هنأ الرئيس السيسى، الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل.

وقال الرئيس: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل، متمنياً له كل التوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب البرازيلى الصديق للتنمية والازدهار.".

وتابع: "كما أود التأكيد على تطلعى للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التى تجمع بين مصر والبرازيل فى مختلف المجالات، وأدعوه للحضور الى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث أثق أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابى بنـاء خـلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولى".

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى القمة العربية الحادية والثلاثين والتى عقدت على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية جاءت فى إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وكان فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدى وصوله إلى مطار هوارى بو مدين بالعاصمة الجزائر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة فى مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسى فى معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية.

كما أكد الرئيس تقـدير مصـر للتعـاون المثمـر والمتنـامى مـع الأمـم المتحـدة فـيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، مشيراً فى هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجارى، وسعى مصر للعمل خلال هذه القمة على تبنى رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة فى ذات الوقت، وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ الرئيس الجزائرى بمناسبة عيد الاستقلال الجزائرى، معرباً عن خالص التقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مع التأكيد على حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى بين البلدين على شتى الأصعدة، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، رحب الرئيس تبون بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الجزائر، مؤكداً اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، والاهتمام بتكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك فى شتى المجالات، ومشيداً بما حققته مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد التهنئة لأخيه الرئيس العراقى على نيل ثقة البرلمان وتوليه مهام منصبه فى أكتوبر الماضى، معرباً عن خالص التمنيات له بالتوفيق فى تلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقى الشقيق نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

كما أعرب الرئيس عن الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية، والتى تعززها أواصر الأخوة والتفاعل المجتمعى بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائى مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ومشدداً فى هذا الصدد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتى تتمحور أبرزها حول دعم وحدة العراق وسيادته على كافة أراضيه، بما يحافظ على أمن واستقرار العراق ويساهم فى الحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية به.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلاً عن التشابك الحضارى والثقافى الممتد، متمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد فى إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسى الشقيق، ومؤكداً تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، ودعم مصر لكافة الجهود الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة فى القمة العربية، قال فيها: "أتوجه برسالة إلى شعوبنا.. فأقول.. ثقوا فى أمتنا العربية.. فهى صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضارى ثرى وممتد... ومازالت تلك الأمة تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وعلى رأسها عزيمتكم وعقولكم وسواعدكم".

وتابع: "ثقوا فى أن مصر ستضع دوماً نصب أعينها تماسك الكيان العربى، وصونه وحمايته، وستظل دائماً حاضرة دعماً لكم، وستبقى على أبوابها مفتوحة أمام كل أبناء العرب فى سبيل الدفاع عن حاضرهم ومستقبل الأجيال القادمة".

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الملك عبد الله بن الحسين، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً فى ضوء ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والمصالح، وفى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة.

من جانبه، نقل الأمير الحسين بن عبد الله إلى الرئيس تحيات العاهل الأردنى، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التى تمر بها دول المنطقة، والتى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، ومشيداً فى هذا السياق بالدور المحورى لمصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالى الشقيق فى إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلاً عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها، خاصةً خطر التطرف والإرهاب، مشيراً إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمواجهة أزمات الجفاف وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

من جانبه أكد الرئيس الصومالى حرص الصومال على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائى على مختلف المستويات؛ مشيراً إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية على المستويين الرسمى والشعبى، ومشيداً بدور مصر التاريخى فى مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية فى الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً، والموقف المصرى الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على استعداد مصر لدعم أمن واستقرار اليمن، واللذين يمثلان أهمية بالغة للأمن القومى المصرى، وذلك فى إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذى يفرض مواصلة الجهود الرامية لتجديد الهدنة فى اليمن على النحو الذى يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ويفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبى طموحات الشعب اليمنى.

السيسى يصل إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى القمة العربية

ومساء الأربعاء الماضى، عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر.