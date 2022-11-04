ملك البحرين يصطحب الإمام الطيب و البابا فرنسيس لزراعة نخلة تعبيرًا عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 4 نوفمبر 2022 09:33 صباحاً - اصطحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لزراعة نخلة بصرح الشهيد في قصر الصخير، تعبيرًا عن أهمية القضايا البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.

وتأتي تلك الخطوة المستنيرة من جلالة الملك والزعيمين الدينيين الأبرز في العالم؛ استشعارًا بالمسئولية تجاه البشرية جمعاء، وللفت أنظار العالم تجاه أزمة التغيرات المناخية وقضايا البيئة؛ نظرًا لما يشهده عالم اليوم من تحديات وتداعيات خطيرة ستلقي بظلالها على كوكبنا كله.

يُذكرُ أن فضيلة الإمام الأكبر قد وصل أمس الخميس إلى مملكة البحرين بناءً على دعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» الذي يُعقدُ يومي الخميس والجمعة 3 و 4 نوفمبر الجاري على أرض مملكة البحرين.