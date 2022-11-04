الصحف تبرز إطلاق الرئيس السيسى بعد غد إشارة بدء قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(الشروق) صفحاتها الرئيسية والداخلية، لنقل وقائع الاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ، وتتطلع أنظار العالم إلى مصر بعد غد الأحد مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة بدء قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بمشاركة قادة العالم ورؤساء الحكومات والخبراء؛ لمناقشة القضية المحـوريـة، وهى تأثيرات تغيرات المناخ على العالم وكيفية التكيف معها وحشد التمويل اللازم للمشروعات الخضراء؛ للحد من مخاطر تأثيرات المناخ على اقتصادات العالم وحياة البشر.

ونشرت صحفية (الأخبار) تقريرا حمل عنوان (شرم الشيخ استعدت لاستقبال ضيوف العالم طوارئ بالمطار والفنادق كاملة العدد والحافلات الخضراء تجوب المدينة)، قالت فى مستهله مع بدء توافد عدد من المشاركين فى فعاليات قمة المناخ cop27.. تعمل فرق الطوارئ بالمحافظة واللجان العاملة على مدار اليوم كفريق طوارئ منذ فترة وحتى انتهاء المؤتمر بسلام، ويواصل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده متابعته لكافة التفاصيل لحظة بلحظة لضمان عدم وجود أى خلل فى منظومة العمل وللظهور بالصورة التى تليق بمصر أمام العالم .

ونقلت الصحيفة عن فودة القو إن كل شبر على أرض مدينة شرم الشيخ تم تطويره وأن مطار شرم الشيخ تم توسعته لتصبح سعته 10 ملايين سائح سنويا بدلا من 7.5 حاليا، وتم تطوير صالة الركاب رقم 2 به بقيمة 450 مليون جنيه تشمل أعمالا مدنية انشائية ومعمارية خاصة بتوسعة الصالة وإضافة 6 مناطق للصالة القائمة بإجمالى مسطح 12000 م2، وتركيب لافتات الهوية البصرية بصالات المطار المختلفة لتكون أول ما يراه السائح بمجرد وصوله المطار.

أما صحيفة صحيفة (الأهرام)، اهتمت بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة، للبدء فى تنفيذ المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات، التى تتواءم مع استراتيجية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مع تفعيل خريطة واضحة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونقلت الصحيفة تأكيد مدبولى - خلال مشاركته أمس فى فعاليات مؤتمر (المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية) - أن المبادرة غير مسبوقة، بوصفها تؤكد جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، كما تأتى فى إطار استعداد مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ (COP 27).

وذكرت الصحيفة أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أطلقت مبادرة «القرية الخضراء»، التى تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)؛ للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية. بينما كشف الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية رئيس لجنة التحكيم فى مشروعات المبادرة، عن مبادرة جديدة من الأمم المتحدة، لنقل تلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء إلى مبادرة عالمية، لتعد من أهم الإسهامات فى قمة المناخ (COP 27).

على الصعيد الأمنى، تناقلت الصحف وقائع الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مع مساعديه وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لاستعراض استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

ونقلت الصحف تقدير وزير الداخلية للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمنى على كل الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحة العالمية، والتى أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول، كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كل صور الجرائم التموينية، واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة فى إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

وذكرت الصحف أن الوزير تابع - عبر (الفيديو كونفرانس) - محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، موجها بضرورة التواجد الأمنى الميدانى فى إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل فضلا عن اتخاذ كل التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكل محافظات الجمهورية، لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمنى.

إلى ذلك، أفادت صحيفة (الأهرام) بأن وزير الخارجية سامح شكرى، تلقى اتصالا، أمس، من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتونى بلينكن، تناول الترتيبات الخاصة بمؤتمر (COP 27)، حيث أكد بلينكن حرص بلاده على المشاركة فى المؤتمر، والعمل مع مصر من أجل نجاحه، وتحقيق أهدافه فى مواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.

ونقلت الصحيفة تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، الذى قال إن شكرى أكد اتخاذ مصر جميع الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة فعالة من جانب الوفود الرسمية، وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ خلال المؤتمر، وأوضح أن الاتصال تناول أيضا تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث عبر بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة الجهود التى تبذلها مصر فى إطار دعم المسار الدستورى، ورئاستها مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن «مسار برلين»، بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وعلى صعيد مشاركة الرئيس السيسى فى قمة لم الشمل بالجزائر، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد القيادة الجزائرية أن حضور الرئيس السيسى ومشاركته بالقمة العربية الـ 31 التى اختتمت أعمالها أول أمس بالجزائر؛ يعد عاملا رئيسيا فى نجاحها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة قوله - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حضور الرئيس السيسى إلى الجزائر ومشاركته فى القمة هو العامل الرئيسى الذى أدى إلى نجاحها، وأن القيادة الجزائرية ممثلة فى الرئيس عبدالمجيد تبون عبر عن شكره العميق للرئيس السيسى، وأضاف وزير الخارجية الجزائرى قائلا: "ونحن من جانبنا عبرنا له عن شكرنا ونؤكد إننا سنشارك فى قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ، لدعم مصر فى هذا المحفل العالمى المهم".

اقتصاديا، وتحت (مشروعات اقتصادية قناة السويس تزين مبنى بورصة ناسداك الأمريكية)، ذكرت صحيفة (الشروق) أنه فى إطار الحملة الترويجية والتعريفية للفرص الاستثمارية التى أطلقتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى نهاية الشهر الماضى، رفعت بورصة ناسداك الأمريكية على واجهات مبناها الشهير فى ميدان تايمز سكوير بحى مانهاتن فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فيلما تعريفيا للمشروعات القائمة داخل مناطقها الصناعية وموانئها التابعة كجزء من الحملة الترويجية العالمية التى تقوم بها الهيئة الاقتصادية، وكذلك مشروعات الوقود الأخضر المستهدف انطلاقها من المنطقة.

ونقلت الصحيفة بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية أمس، أشارت المنطقة خلاله إلى تدرج حملتها الترويجية دوليا سواء فى مطارات دولية أو بأشهر ميادين العواصم العالمية لعرض الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمار داخل المنطقة، وكذلك استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى مصر داخل المنطقة الاقتصادية، وأضاف البيان أن الحملة الترويجية تأتى بالتزامن مع انعقاد قمة تغير المناخ فى شرم الشيخ خلال أيام، وأيضا فى إطار المشاركة الفعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال فاعليات قمة cop27 حيث توجد المنطقة وشركاء النجاح والتنمية لها فى المنطقة الخضراء.

خارجيا، وتحت عنوان (مصر ترحب بـ قف العدائيات، بين الحكومة الإثيوبية واتيجراى) نقلت صحيفة (الجمهورية) ترحيب السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أمس، باتفاق وقف العدائيات الذى تم التوقيع عليه فى جنوب إفريقيا أمس الأول، بين حكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة وجبهة تحرير التيجراى بعد محادثات سلام دامت لقرابة العشرة أيام.

وذكرت الصحيفة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية أعرب عن خالص تمنيات مصر بأن يسهم الاتفاق فى إحلال السلام الدائم فى إثيوبيا، وأن يتيح الفرصة لحكومة وشعب إثيوبيا الشقيق لإزالة آثار النزاع ومعالجة أسبابه، ولتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعى.

من ناحية أخرى، أوردت الصحيفة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية أعرب شكر وتقدير مصر للجهود التى بذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقى للقرن الإفريقى، رئيس نيجيريا السابق أولوسيجين أوباسانجو وأعضاء فريق الاتحاد الافريقى رفيع المستوى لعملية السلام الاثيوبية، وأعضاء فريق الحكماء التابع للاتحاد الإفريقى، على ما بذلوه من جهد فى سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، كما وجه الشكر لرئيس دولة جنوب إفريقيا وحكومة بلاده على استضافتهم لهذه المحادثات.

وفى الشأن الدينى والإنسانى، تابعت صحيفة (الأهرام) استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أمس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين، فور وصول فضيلته مطار قاعدة الصخير الجوية بالبحرين.

أبرزت إشادة ملك البحرين بجهود شيخ الأزهر فى نشر ثقافة الأخوة الإنسانية والسلام العالمى وحوار الأديان، مؤكدا أنها تؤتى ثمارها بشكل ملحوظ، وأن ما يقوم به منذ سنوات هو محل تقدير جميع القادة والحكماء حول العالم، وبخاصة فى مملكة البحرين، حيث تتلاقى أهدافنا جميعا فى العمل من أجل الإنسانية، والتعايش بين البشر.

وتابعت الصحيفة، انطلاق أعمال ملتقى البحرين الدولى للحوار: "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى"، برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وعدد من الرموز وقادة وممثلى الأديان والثقافات حول العالم، بينما يلقى، اليوم، كل من شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، كلمة فى ختام الملتقى.