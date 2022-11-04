جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر على تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة فى مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، متمنيةً سرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المُصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.