كفر الشيخ.. فصل الكهرباء عن مناطق بـ دسوق فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وأصدرت هندسة كهرباء دسوق، بـ كفر الشيخ، أمس الخميس، بيانًا أعلنت فيه أنه سيتم فصل التيار الكهربائى، عن عدد مناطق المدينة، لمدة خمس ساعات تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

ومن جهتها، قالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى بيان لها، أن بفصل التيار الكهربائى سيشمل كلا من "شارع المحلج، مستشفى النيل، شارع المدارس، مكتب العمل، وسط المدينة، مدينة الساعة، الميدان وساحة المسجد، شارع الجيش، مجلس المدينة، والجوازات"، وذلك لإجراء الصيانة الدورية.