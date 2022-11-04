قطع المياه عن بعض المناطق بـ مصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أمس الخميس، بيانا أعلنت فيه أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مناطق "شارع سوهاج ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية، ميدان السبع عمارات ومتفرعاته"، بمنطقة مصر الجديدة.

وقالت "مياه القاهرة"، إن انقطاع المياه سيستمر لمدة ثمانى ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه لأعمال إحلال وتجديد خط قطر600 مم بشارع أسوان لزوم الربط على طرد وسحب رافع أسوان بمصر الجديدة.

وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن التواصل معها عن طريق الخط الساخن "125"، أو على خدمة الوتسآب على رقم 01206665125.