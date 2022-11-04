الدقهلية.. قطع التيار الكهربائى عن 7 قرى بمركز ميت غمر

جدة - نرمين السيد - وكانت قد أصدرت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، أمس الخميس، بيانًا أعلنت فيه أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من لوحة توزيع كهرباء كوم النور، الجمعة، بدءًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

وعن سبب قطع التيار، قالت إنه لإجراء أعمال الصيانة بلوحة التوزيع، مما يؤدى إلى انقطاع التيار كذلك عن القرى التى تتغذى من لوحة توزيع كوم النور وهى "قرية كوم النور، قرية سمبو مقام، قرية البوها، كفر الهجرسى، عزبة حنوش، قرية سنتماى، قرية بشالوش، ومحطة مياه ميت غمر بقرية ميت محسن".

وإلى جانب ذلك، يشمل الانقطاع، شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعمليات المياه التابعة لها بالقرى، والوحدات الصحية بالقرى، وإدارة التموين بالقرى، ومركز شرطة ميت غمر.

وحثت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، الجهات المعنية، على اتخاذ اللازم أثناء التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء، من خلال توفير بديل التغذية الكهربائية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.