اليوم.. كفر الشيخ تفتح حدائقها ومنتزهاتها مجانا للاحتفال بعيدها القومى

جدة - نرمين السيد - وأعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، عن فتح الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، مجانا أمام الجمهور، احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة، كما وجه رؤساء مدن كفر الشيخ، ودسوق وفوة، بفتح الحدائق أمام الجمهور، مجانًا طوال اليوم.
ووجه المحافظ بفتح حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوة، مجانًا أمام الجمهور طوال اليوم، وتقديم كافة الخدمات للأهالى بالمحافظة.
تشهد مدينة برج البرلس احتفالية بالعيد القومى للمحافظة، غدًا، السبت، فيما وُضِعت أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس، بحضور قيادات ورجال القوات البحرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورجال الإعلام، والقيادات الشعبية والتنفيذية، أهالى البرلس.
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