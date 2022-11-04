جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.
وفى سياق ذى صلة، تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 17 مسجدًا جديدًا أو بعد الإحلال والتجديد، وخمسة أخرى بعد الصيانة، فى محافظات "البحيرة، أسوان، أسيوط، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، بنى سويف، البحر الأحمر، والأقصر"
وبذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضى 325 مسجدًا، منها 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و65 مسجدًا بعد الصيانة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية.. افتتاح المسجد الكبير بعد تطويره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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