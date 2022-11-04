بالتفاصيل.. الأوقاف اليوم 22 مسجدا فى محافظات عدة

جدة - نرمين السيد - ومن إجمال ما افتتحته الأوقاف، 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و65 مسجدًا بعد الصيانة. وفيما يلى أسماء المساجد التى من المقرر افتتاحها: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف البحيرة 1. باباه الصغرى – سيدى غازى – كفر الدوار

2. أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات

3. أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور

4. عزبة السوسى – عزبة السوسي- قرطسا – مركز دمنهور مديرية أوقاف أسوان 5. فرحة – المنشية – عزبة رضوان

6. بندر بن تركى غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب مديرية أوقاف أسيوط 7. الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط

8. الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البدارى

9. مكة المكرمة – عواجة - ديروط مديرية أوقاف الشرقية 10. الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان – أبو كبير

11. أبو الشرقاوى – عزبة نسيم- أبو كبير

12. الحمر – حوض نجيح - ههيا مديرية أوقاف الإسماعيلية 13. الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة مديرية أوقاف الغربية

14. النجار – قطور البلد – مركز قطور

15. عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور مديرية أوقاف كفر الشيخ 16. كحيلو – مدينة سيدى سالم – سيدى سالم غرب مديرية أوقاف بنى سويف 17. سيد عبود – بهبشين – ناصر ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الإسكندرية 1. المعمورة الكبير – المعمورة الشاطئ- المنتزه مديرية أوقاف البحر الأحمر 2. النور المحمدى – حى مجاهد الغردقة مديرية أوقاف الأقصر 3. الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة مديرية أوقاف كفر الشيخ 4. عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق

5. هارون – سيدى سالم غرب

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