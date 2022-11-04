وزيرة الهجرة تشهد حفل توقيع كتاب عن البابا تواضروس الثانى

جدة - نرمين السيد - شهدت سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع كتاب "البابا تواضروس الثانى.. سنوات من المحبة لله والوطن"، بحضور وزيرى البترول والتنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعدد من السفراء والمسئولين ونخبة من المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

و أكدت سها جندى، فى كلمتها بهذه المناسبة، أن قداسة البابا تواضروس الثانى رمز وطنى، ساعد بحكمته وحصافته على العبور بسفينة الوطن بسلام فى فترة كانت مليئة بالتحديات، مشددة على أن الكنيسة المصرية والأزهر الشريف حصن منيع، وأن قداسة البابا يحرص فى كل عظاته على توعية الشباب بحب الوطن وإعلاء قيمته والولاء له.

وشكرت الوزيرة قداسة البابا على دعمه للوطن وسط الأزمات، وصلواته لرفعته ونهضته، مؤكدة أن مصر قوية وقادرة على تخطى كل الصعاب وسط أزمات يشهدها العالم، مؤكدة أنها ستقرأ الكتاب بقلبها.

وأوضحت سها جندى أن مصر شهدت الكثير من الأحداث وأن شهادة البابا تواضروس الثانى رصدت الكثير من الأحداث والتفاصيل التى مرت بها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أن تقديم الرئيس الأسبق عدلى منصور للكتاب يعد إضافة قوية.

كما ثمنت وزيرة الهجرة جهود البابا تواضروس الثانى فى توضيح الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر، وتعريف شعب الكنيسة فى الخارج، بما مرت به مصر من محطات وكواليس الأيام الأولى بعد تجليسه وزياراته الخارجية لتوضيح رؤيته للموقف المصرى ودحض الشائعات التى روج لها المغرضون، مؤكدة أن قداسته يعد رمزا روحيا، وتعد رحلته ملهمة للشباب، لتفوقه فى رحلته العلمية بجانب الدينية أيضا، وكذلك ما يقدمه لوطنه من جهود مخلصة فس شتى المحافل.

وأشادت الوزيرة بما بذلته الإعلامية شيرين عبد الخالق من مجهود فى تحرير هذا السفر التاريخى الذى يضم كواليس وشهادة قداسة البابا تواضروس الثانى على مدار هذه السنوات، بجانب رحلته منذ الطفولة حتى أصبح بابا الكنيسة.

ويتناول كتاب "البابا تواضروس الثانى.. سنوات من المحبة لله والوطن"، تفاصيل ما حدث فى مصر وكذلك الرحلة البابوية مع أسرته، حيث استغرقت شيرين عبد الخالق 3 سنوات وهى تسجل مع البابا تواضروس كواليس السنوات العشر التى أمضاها فى منصب البابا للكنيسة المصرية.

وشهد النقاش حوارا مفتوحا بين الحضور وقداسة البابا تواضروس الثانى ومحطات فى حياته، وما مرت به من مصر وكيف وقفت الكنيسة المصرية والأزهر الشريف حائط صد، يحميان الوطن ويؤكدان قوتنا التى لن تزعزها مؤامرات ولا تفرقة.

الكتاب حررته الإعلامية شيرين عبد الخالق، وكتب مقدمته المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والذى وصف فيها قداسة البابا بأنه شخصية وطنية، جذورها ضاربة فى أعماق الأرض المصرية، وأنه رغم ما واجهه من صعاب، كان رجلا رابط الجأش، لا تهزه العواصف والنوائب مهما عظمت.

يضم الكتاب إثنى عشر فصلا يروى فيها قداسة البابا جانبًا من سيرته مُنذ مولده فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فى 4 نوفمبر سنة 1952، مرورًا بدراسته للصيدلة وتخرجه منها، واختياره الرهبنة، وسيامته أسقفًا، حتى اختياره بالقرعة وفق النظام الكنسى لمنصب البابا فى 4 نوفمبر سنة 2012.