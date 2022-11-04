الصحة: زيادة متلقى العلاج على نفقة الدولة إلى 2 مليون مواطن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة حوالى مليون مريض بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، ومتوسط الإنفاق على المريض الواحد 3 آلاف جنيه، وذلك فى الفترة بين "2013-2014".





وأضاف فى إنفوجراف منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعى أن عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تضاعف ليصبح 2 مليون مريض بتكلفة 12 مليار جنيه وتضاعف متوسط الإنفاق على المريض الواحد إلى 6 آلاف جنيه فى الفترة بين "2021-2022".

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