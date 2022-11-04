صحة الشرقية: الدولة لا تدخر جهدا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص والشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ليلا ونهارا، لرفع كفاءة المنشآت الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





وتم دعم مستشفيات ومعامل الشرقية بتجهيزات طبية وغير طبية، وأجهزة معملية، تتضمن عدد 8 ثلاجات لإمداد الصيدليات، و6 أجهزة لمعالجة وتقطير المياه، 7 حضانات معملية حجم 104 لتر، بالإضافة لمستلزمات مكافحة العدوى والتى تشمل "جوانتى معقم، جوانتى لاتكس، ومفروشات"، بجانب عدد مليون و 890 ألف سرنجة للأعمال الوقائية.

والجدير بالذكر أن وزير الصحة قام أيضا خلال عام بدعم أقسام الأشعة بمستشفيات المحافظة بعدد 15 جهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي، والتى بلغت حتى الآن 15 جهاز أشعة مقطعية تم توزيعها وفقا لخطة وزارة الصحة على مستشفيات "الزقازيق العام، الصالحية، منيا القمح، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبوكبير، أبوحماد، الصدر، بلبيس، الإبراهيمية"، بالإضافة لدعم المعامل بأجهزة معملية كأجهزة بيكمان، وتوسو، وباكتيك، وفول اوتوماشن بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.