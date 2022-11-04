وتم دعم مستشفيات ومعامل الشرقية بتجهيزات طبية وغير طبية، وأجهزة معملية، تتضمن عدد 8 ثلاجات لإمداد الصيدليات، و6 أجهزة لمعالجة وتقطير المياه، 7 حضانات معملية حجم 104 لتر، بالإضافة لمستلزمات مكافحة العدوى والتى تشمل "جوانتى معقم، جوانتى لاتكس، ومفروشات"، بجانب عدد مليون و 890 ألف سرنجة للأعمال الوقائية.
والجدير بالذكر أن وزير الصحة قام أيضا خلال عام بدعم أقسام الأشعة بمستشفيات المحافظة بعدد 15 جهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي، والتى بلغت حتى الآن 15 جهاز أشعة مقطعية تم توزيعها وفقا لخطة وزارة الصحة على مستشفيات "الزقازيق العام، الصالحية، منيا القمح، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبوكبير، أبوحماد، الصدر، بلبيس، الإبراهيمية"، بالإضافة لدعم المعامل بأجهزة معملية كأجهزة بيكمان، وتوسو، وباكتيك، وفول اوتوماشن بتكلفة تقديرية 9 ملايين جنيه، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.
وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الشرقية: الدولة لا تدخر جهدا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.